Третий срок Аксенова становится реальностью

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Крым может стать первым субъектом РФ, где будет отменен запрет на пребывание губернатора в должности больше двух сроков подряд.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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О необходимости внесения поправок в конституцию Крыма во вторник заявил спикер Госсовета (парламента) республики Владимир Константинов («Единая Россия»). По его словам, они назрели в связи с изменением федерального законодательства.

«Изменения продиктованы новым федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятым в декабре 2021 года. Он устанавливает единый пятилетний срок полномочий для губернаторов и больше не запрещает им пребывать на посту дольше двух сроков. Однако соавтор закона, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, не раз подчеркивал, что решение остается за региональными депутатами: они могут как убрать, так и оставить этот запрет», – отмечается в статье.

В пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова, чьи полномочия по старому закону истекают в следующем году, заявили, что он не будет комментировать поправки или раскрывать свои планы на третий срок.

При этом источник в правительстве полуострова считает, что Аксенов, «безусловно, рассчитывает оставаться на своем посту как можно дольше».

По мнению политолога Ростислава Туровского, крымские власти первыми заявили о намерении привести конституцию в соответствие с новым законом, поскольку стремятся подчеркнуть «и свою лояльность, и особое место Крыма на карте России».

«Те главы, для которых вопрос о продлении полномочий особенно актуален, первыми выступать не стали. Им как раз важно не высовываться раньше времени», – добавил Туровский.