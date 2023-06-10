Третья кошмарная ночь для ВСУ на Запорожском направлении

Нынешней ночью украинские формирования снова попытались прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.

Атаке предшествовала мощная артподготовка на Ореховском участке, о чем еще вчера поздно вечером сообщил военкор Андрей Руденко. Наступление началось около 23.00.

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По словам военкора, в районе Малой Токмачки враг скрытно десантировал на одном из флангов порядка 200 человек личного состава.

«Они думали, что двигаются скрытно , но это они так думали. По квадрату с вражеской пехотой отработали сразу несколько РСЗО. Говорят, никто не ушел. Уверен завтра будет видео от МО», – добавил автор.

Утром он подытожил:

«Запорожье, шестые сутки тяжелых боев. Враг нигде не смог проломить нашу оборону. Забрали даже там, где нацист смог продвинутся в серой зоне. Сейчас тишина. После ночного боя противник зализывает раны. Потери у украинцев огромные. При этом их командование людей не жалеет от слова совсем. Наши парни просто молодцы! Стойкость их поражает- все Герои!»

Подтверждает отбитие очередной атаки на участке Орехов-Работино и тг-канал проекта WarGonzo военкора Семена Пегова.

«На месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники. Источники проекта @wargonzo рассказывают, что украинцы сами уничтожили свой подбитый танк, когда поняли, что самостоятельно откатиться в тыл у него нет возможности», – указывает автор.

Военный обозреватель Юрий Подоляка характеризует последние события как «третья кошмарная ночь для ВСУ».

«Итак, примерно в 23.00 еще 9 июня противник, после короткой, но мощной артподготовки, вновь полез на окопы 291 полка. Лез мощно и сразу с нескольких сторон. Причем (пока это до конца не понятно, было темно и не видно) он перебросил сюда что-то для разминирования, а потому попытался ударить, как он считал для нас с неожиданных направлений (через минное поле). По итогу, что-то он там не совсем доразминировал, а потому несколько единиц техники подорвались, противник был накрыт артиллерией, отработала авиация. Одновременно с этим он демонстрировал атаку с других направлений, но и там безрезультатно. Спустя полчаса последовала следующая атака, а потом следующая. Они шли одна за одной примерно до начала четвертого часа утра и с рассветом начали понемногу затихать», – описывает ситуацию Подоляка.

Он отмечает отличную работу дронов-камикадзе 42-й дивизии ВС РФ.

«А вот роты БПЛА противника развернуться до сих пор не могут. Их давит наша РЭБ, а близко к фронту подойти расчеты не могут, так как у нас тоже есть «устройства», которые вычисляют их позиции, куда сразу же наносится артиллерийский удар. И это, как я уже говорил, стало для противника очень неприятной неожиданностью и, по сути, лишило его одного из главных ударных средств, на которые он рассчитывал при «контрнаступе», – добавляет эксперт.

Военкор Александр Сладков пишет о применении противником тактики штурмовых волн и описывает теоретический алгоритм действий ВСУ: артподготовка – выдвижение нескольких бронегрупп (7-8 машин плюс пехота) – попытка сближения с нашими позициями, штурм окопов, закрепление в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны.

«На практике наша артиллерия уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости. Если штурмовой группе удаётся достичь наших опорных пунктов, в бой вступает бескомпромиссная русская пехота. В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой. Штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов. Наступление идет шестые сутки. Линия фронта стабильна. Вчера русская пехота и спецназ уничтожили противника во всех наших окопах, где им удалось засесть вчера и позавчера. Мы вернули себе даже позиции в серой зоне, где сидело наше боевое охранение. Почему противник наступает колоннами и по одним и тем же маршрутам? Помимо безжалостной русской артиллерии, авиации, есть еще и сплошное минирование подходов. Противник опасается попасть на наши плотные минные поля. Отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах. Вся российская оборона, вся система огневого поражения, построенная нашими командирами, шансов противнику не дает. Ну и плюс терпение русского солдата. Умение стоять на своих позициях до конца. Кто не жалеет свою жизнь, заберет чужую», – пишет Сладков.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщает, что сейчас на Запорожском направлении относительно спокойно.

«В настоящий момент активность противника спала, но вряд ли затишье затянется. Вероятнее всего, подразделения ВСУ перегруппировываются и стягивают резервы, чтобы в ближайшее время возобновить наступление», – предупреждает Рожин.