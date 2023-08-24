Третья «Крымская платформа»: Буданов обещает бомбить, а Зеленский – инвестировать

В начале года ключевые киевские чины обещали встретить бархатный сезон на крымских пляжах. Прошло семь месяцев…

И вот уже пришла пора очередной «Крымской платформы» – эта пропагандистская погремушка Киева проводится уже не первый год, но если поначалу с ней связывали надежды на какой-то прорыв в деле так называемой «деоккупации» полуострова, то сейчас ее проводят больше для галочки.

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Да и фон для очередной по счету «Крымской платформы» в этом году вышел крайне неудачный – западная пресса соревнуется в скептических прогнозах относительно способности ВСУ быстро отвоевать Приазовье, а поставки F-16 откладываются. Тем не менее Зеленский натянуто изображает позитив и обещает иностранным инвесторам заход в Крым после восстановления над ним украинского контроля:

«Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после победы Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов. Тысячи украинских и глобальных компаний придут в Крым», – уверяет хозяин Банковой, назвав в числе желающих Ryanair, SkyUp, Join Up, Vodafone, Genesis, Око, Nokia и другие бизнесы.

Так это или нет, проверить все равно нельзя, так что Зеленскому предложено верить на слово.

У начальника ГУР Буданова своя пасхалочка для крымчан – в комментарии каналу ITV он анонсировал новые удары по российским объектам в Крыму буквально «на днях».

«Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движения сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях ещё увидите», – интригует Буданов.

И вы знаете, это тот случай, когда Буданову веришь больше чем Зеленскому Ведь отвоевать Крым это надо еще постараться. И бабушка надвое сказала получится ли. А вот сделать крымчанам пакость здесь и сейчас – это вполне реально, и киевские неоднократно демонстрировали такую способность.

Но вернемся к «крымской платформе». Ее пустопорожнесть особенно рельефно смотрится на фоне представительности встречи БРИКС в ЮАР – так вышло, что оба мероприятия проходят в одни и те же даты. И если в Йоханнесбурге собрались представители большей части планеты, дающие совокупно половину земшарного ВВП, то в Киев на посиделки с Зеленским прибыли президенты второ- и третьестепенных стран ЕС, решившие сэкономить на визитах по принципу два в одном. И о Крыме за счет принимающей стороны покалякать, и сегодняшний день незалежности в компании Зеленского встретить, чтобы в Киев два раза не ездить.

Формально Киев принимает более 60 стран, однако уровень представительства большинства из них таков, что в украинском МИД предпочитают скромно помалкивать. Зато Кулеба растекается соловьем на общеполитические темы и традиционно для таких мероприятий хает Путина.

«Путин хотел закрыть вопрос Крыма и думал, что это станет статусом-кво, но при президенте Владимире Зеленском этого произойти не может. Потому что преступление является преступлением. Сколько бы времени ни прошло – порядок должен быть восстановлен. Крым должен быть возвращен Украине», – утверждает Кулеба.

Но пока что эти слова звучат как тост.

Кроме того, Кулеба разглядел рост авторитета «Крымской платформы», свидетельством чего, по его мнению, стал интерес к мероприятию, проявленный такими важными странами, как Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор и примкнувшие к ним Всемирную организацию туризма с ЮНЕСКО.

«Наша коллективная цель остается неизменной – двигаться к освобождению Крыма от оккупации, а также делать это для всех временно оккупированных территорий Украины», – убеждал собравшихся министр.

Кроме американских сенаторов из «украинского кокуса», устроивших обнимашки на камеры с Зеленским, среди гостей можно выделить безотказного друга киевского режима литовца Науседу, президентов Португалии и Венгрии. Последняя демонстративно начала украинский визит транзитом через Ужгород, где вопреки субординации перед встречей с Зеленским провела беседу с администрацией Закарпатья и лидерами венгерской общины региона.

Понятно, что для венгерского президента своя рубашка ближе к телу, и ее в ходе нынешней поездки волнует не судьба Крыма, а совсем другие вещи. Ситуация вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье – одна из незаживающих ран в украинско-венгерских отношениях. Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что будет блокировать Украину в рамках НАТО и ЕС до тех пор, пока Киев не прекратит нарушать права этнических венгров в регионе.

В июне эксперты Венецианской комиссии после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

Из действительно серьезных игроков, засветившихся на третьей «Крымской платформе» стоит отметить Эрдогана. Правда, главный турок личным вниманием встречу не почтил, ограничившись лишь посланием в режиме видеоконференции. В Москву при этом он собирается лично – видимо уровень вопросов, которые он собирается обсудить тет-а-тет с Путиным для Анкары куда важнее.

Тем не менее, из песни слов не выкинешь. Эрдоган выступил с в очередной раз ритуально поддержал целостность Украины, не забыл похвалить сам себя за «миротворческие усилия» в рамках почившей в бозе «черноморской инициативы» (она же зерновая сделка), в который раз назвал «незаконной» «оккупацию Крыма» и от имени Турции выразил поддержку «братскому крымскотатарскому народу».

Наблюдатели уже обратили внимание, что во всей речи Эрдогана нет ни одного упоминания России, и ни одного прямого призыва к Москве. Даже призыв к освобождению заключенных экстремистов из крымско-татарского меджлиса был риторически обращен в пустоту, а не конкретно к московским официалам.

Российский тюрколог Иван Стародубцев уже назвал спич Эрдогана «сложным посланием для турецкой стороны в дни, когда надо договариваться о встрече на высшем уровне с президентом Путиным». Теперь осталось самое интересное – дождаться официальной реакции Москвы на сказанное «другом Реджепом». Впрочем, зная российский МИД можно предположить, что там сделают вид что ничего не заметили – дабы не омрачать фон предстоящих переговоров между президентами.

В сухом же остатке третья «Платформа» ничем не отличается от первых двух, представляя собой вариацию на тему «А поговорить». Презентации откровенно фантастических прожектов призваны пускать пыль в глаза неофитам подобных сборищ.

Помните несколько лет назад тот же Зеленский с компанией проводили в Мариуполе пафосный «инвестиционный форум» , обещая бизнесменам со всего мира золотые горы и зеленый свет. Прошло не так уж много времени и от всего этого громадья планов остались лишь распечатанные на цветном принтере бумажки презентаций. А Мариуполь сейчас отстраивают совсем другие люди.