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Запад сделал очередной и, полагают эксперты, последний шаг к началу полноценной войны с Россией. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что сняты ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.

Об этом политик заявил в интервью радиостанции WDR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину. Ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», – утверждает Мерц.

В оправдание он добавил:

«Страна, которая может противостоять нападающему только на своей территории, не защищает себя должным образом».

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин уверен, что теперь по городам России будут бить и немецкими крылатыми ракетами Taurus.

«Глупо думать, что Мерц не слышал предупреждение российского руководства о том, что атака такими ракетами будет рассматриваться как акт агрессии со стороны Германии, и что ответ будет соответствующим», – добавил Шишкин.

Украинский военный журналист и антироссийский пропагандист Андрей Цаплинеко, ссылаясь на Clash Report, пишет, что ожидается передача Украине от 100 до 150 крылатых ракет Taurus.

«Это немецкий аналог британских Storm Shadow и французских SCALP-EG, но более мощный и технологичный. Это будет самое мощное оружие, которое будет бить более 500 км и может долететь до Москвы», – радуется Цаплиенко.

Российский военкор Александр Харченко считает, что Россия должна жестко ответить.

«После ударами ATACMS и Storm Shadow по Курской области и Крыму ни у кого не должно было остаться иллюзий относительно западного оружия в руках Украины. Рано или поздно оно все равно будет использовано по территории России. Не думаю, что нам будет нанесён критический урон, а вот мир на грань ядерной катастрофы это может запросто поставить. Если «шторма» полетят вглубь России, то сначала нужно испытать термоядерную бомбу на Новой Земле, а затем ударить кинетическим «Орешником» по Жешуфу. Если уж решили поиграть с огнём, то не стоит причитать об ожогах.

Обозреватель Андрей Гусий характеризует новость словами «вот она и эскалация».

«И здесь надо вспомнить, что Россия всегда принимает зеркальные меры. Иными словами, в случае прилета от Украины стоит ждать ответных мер. В любом случае это последний этап эскалации. Дальше может быть только появление европейских войск на Украине, официальных. И тогда третья мировая начнется в реальном формате», – пишет Гусий.

Примечательно, что одновременно появилась информация, что украинский диктатор Владимир Зеленский посетит Берлин в среду.