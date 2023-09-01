Третья мировая неизбежна, еще споём: «Вставай, страна огромная» – Соловьев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Третья мировая война неизбежна и Россия еще услышит призыв «Вставай, страна огромная».

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Соловьева, пока еще этот время не наступило и сейчас мир находится в преддверии очередной большой войны.

«Рано. Придет время – зазвучит. Так же, как «Вставай, страна огромная» не звучала во время финской кампании, не звучала во время событий на Дальнем Востоке, Халхин-Гола. Время придет, пока просто рано, хотя для кого-то этот набат уже звучит. То, как работает ВПК, то, как пацаны воюют…», – сказал Соловьев.

Он также подчеркнул, что очередной мировой войны не избежать.

«Я считаю, что мировая война неизбежна, и то, что мы сейчас видим – это преддверие. Полыхнет и в Азии, и, я уверен, что мы увидим применение американцами ядерного оружия. Не исключаю, что первой страной в современном уже мире, после Японии – вторая, где американцы используют ядерное оружие, может быть Иран. Может быть удар по Ирану, не исключаю возможность удара по Северной Корее. Там у людей это в доктрине прописано», – отметил он.