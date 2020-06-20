Третья мировая война начнется с Белоруссии – украинский эксперт

20.06.2020, Москва, Елена Острякова

Географическое положение Белоруссии может стать причиной того, что политические перемены в этой стране приведут к началу глобального конфликта.

Об этом украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил в эфире youtube-канала PolitWera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть такое глубоко маргинальное мнение, что события в Белоруссии могут стать триггером Третьей мировой войны. Россия геополитически не может допустить создание балто-черноморской дуги и будет вынуждена действовать жестко. А это может стать казус белли», – сказал Джангиров.

При этом он полагает, что при Лукашенко разворота на Запад не произойдет. Его основного конкурента экс-банкира Виктора Бабарико украинский политолог, в отличие от белорусского президента, пророссийским не считает.

«Батька на Запад уйти не может. «Посодют» его. Он может сделать пару шагов на Запад, но потом все равно надо возвращаться и о чем-то договариваться.

Ну, о чем он может договориться с Меркель или с Макроном?

Есть красная линия для Лукашенко: если он делает выборы через колено и ссорится с Россией, путь к Майдану открыт через год или два. Поэтому с Россией надо договариваться. И для России лучше непредсказуемый Батька, чем Беларусь, входящая в балто-черноморскую дугу», – сказал Джангиров.