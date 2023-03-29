Третья мировая война начнется в Приднестровье – Красносельский

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Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что вовлечение Приднестровья в войну в Украине приведет к третьей мировой войне.

Об этом он заявил на встрече с депутатами в Григориополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко убежден: через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. Это может быть громкое заявление, но если вмешается Приднестровье, то вмешается и Молдова», – заявил президент.

По его словам, если вмешается Молдова, то вмешается и Румыния.

«А Румыния уже член НАТО. Вмешается Румыния — вмешается, соответственно, и Россия. Какими средствами, каким оружием — тут уже открытый вопрос. Думаю, если это будет касаться уже глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в применении», — сказал Красносельский.