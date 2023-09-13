Третья мировая война: станет ли Зеленский Гаврилой Принципом XXI века?

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На Западе вновь усилилась партия украиноскептиков, чьи голоса все слышнее в общем хоре. В самой Украине все больше даже провластных экспертов сокрушаются, что «партнеры» будут склонять Зеленского к переговорам, а поддержка будет падать.

В этих условиях мы видим наступление принципиально нового этапа развития военного сюжета, когда он будет развиваться в основном на самоподдуве. Первые признаки уже налицо. Зеленский не стесняясь говорит западникам что-то вроде того, о чем он заявил недавно в эфире CNN:

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«Вы либо поддерживаете Украину, либо Россию – других вариантов нет. Вопрос времени, когда вы это поймете».

А еще хозяин Банковой начинает шантажировать европейцев бунтами недовольных снижением уровня поддержки войны украинских беженцев:

«Свертывание западной помощи Украине приведет лишь к затягиванию войны. И это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена. Украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны тем, кто их приютил. Они не забудут этой щедрости. Но это не будет «хорошая история» для Европы, если она загонит этих людей в угол».

Иначе говоря, в ход идут последние аргументы, которые остались в рукаве киевского шулера. Все понимают, что дальнейшая эскалация конфликта и прямое вовлечение в него стран НАТО ставит на повестку уже общемировой конфликт. Ту самую Третью мировую, которой пугают население стран мира эксперты. Пока еще этот конфликт, даже несмотря на коалицию против России, носит в основном локальный характер.

Но последние провокации, например, с найденными в Румынии остатками БПЛА, который украинцы, а под их давлением и румыны уже объявили «российским», ясно свидетельствуют направление развития сюжета – в сторону вовлечения в него западных соседей Украины и перенос конфликта на их территорию. О том же говорят и провокации на литовско-белорусской и польско-белорусской границах и шевеления недавно нейтральных, а теперь натовских неофитов финнов.

Трещина в отношениях Банковой с западными спонсорами войны усиливается. Перечень киевских обид растет вместе с градусом словесных интервенций первых лиц Банковой.

Достаточно вспомнит совсем свежие агрессивные выпады того же секретаря СНБО Данилова, объявившего, что Третья мировая война, оказывается, уже идет.

«Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – утверждает Данилов.

На Банковой уже не стесняются потока брани и уничижительных оценок в адрес своих как бы «союзников».

«Испуг перед Россией, который непонятно откуда появился, даёт о себе знать. Вы своими пашотными яйцами приведете к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире», – ставит на вид западникам тот же Данилов

А Зеленский с мазохистским задором пытается бежать впереди этого паровоза, наивно полагая, по меткому замечанию лидера движения противников войны «Другая Украина» Виктора Медведчука, что ему по силам «заставить Запад воевать за его личные политические интересы».

Медведчук полагает, что такое «невозможно в принципе», однако, развивает свою мысль украинский оппозиционер, «сегодня другого пути у него нет»

«Дальнейшая война приведет к окончательному уничтожению государственности Украины, а прекращение военных действий – к уничтожению режима Зеленского», – резюмирует лидер «Другой Украины» в статье Зеленский провоцирует мировую войну

Но если первое европейцы, повздыхав, все же переживут, то вот последствия активности выпущенного киевскими авантюристами из ящика Пандоры призрака Третьей Мировой в «первом мире» могут и не пережить. Сейчас как никогда реальна сценарная развилка в украинском сюжете, делающая Зеленского кем-то вроде Гаврилы Принципа XXI века.