Третьяков требует дать денег Затулину – чтобы тот купался в золоте

03.07.2021, Москва, Максим Карпенко

В России государство не финансиует так называемую «мягкую силу» – те самые «мозговые центры», которые в большом количестве функционируют на Западе и помогают вести против РФ информационную, идеологическую и другие войны.

Об этом в рамках юбилейных научных чтений Института стран СНГ заявил известный российский журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Третьякова, у России не было бы проблем с европейскими странами, если бы финансирование таких мозговых центров осуществлялось на должном уровне.

«У нас часто жалуются, что мало «мозговых центров». А вот в Америке две тысячи. Да Институт стран СНГ, который сам по себе возник как мозговой центр, таковым и является, должен быть завален заказами от государства. В золоте должны купаться его сотрудники. Просто от изобилия проблематики, которой никто серьезно, – может быть, какой-то секретный институт еще немножко занимается, и, соответственно, от работы и гигантские деньги должны быть, потому что это самое актуальное. Мы же сейчас имеем все эти «Си Бризы» и прочее, в Белоруссии, – все это постсоветское пространство. Не с Латинской Америкой у нас проблемы и даже не с Африкой. В золоте должны купаться. Где это золото?.. Меня просто поражает – я сижу, слушаю этих чиновников, которые рассуждают: «В Америке столько «мозговых центров», а у нас? А что мягкая сила?». Так дайте денег на эту мягкую силу… Представьте себе, если бы деньги, которые выделяли на Россотрудничество, дали Институту стран СНГ. У нас бы сейчас проблем не было ни с восточной Европой, ни с половиной Западной, Северную Европу вообще бы всю купили», – заявил Третьяков.