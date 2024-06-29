Третью мировую начнет не Украина, а Израиль – американский полковник

Вадим Москаленко.  
29.06.2024 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Украина


Западным политикам становится всё сложнее поддерживать войну против России, потому что народы их стран против эскалации. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где начнётся третья мировая война, в Израиле, или на Украине?» – спросил ведущий.

Западным политикам становится всё сложнее поддерживать войну против России, потому что народы их стран...

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«Мне трудно поверить, что это начнётся на Украине. Если мы посмотрим на результаты выборов в ЕС, то станет совершенно ясно, что европейский народ не доволен своими правительствами, и не хочет войны с Россией. Сейчас не все думают, что произошедшее на Украине оправданно. Им может не нравиться происходящее, но они не хотят войны с Россией», – ответил Макгрегор.

«Так что самая большая опасность сейчас находится на юге Ливана. Если израильтяне, которые с треском провалились в борьбе с ХАМАС, теперь обратятся против Хезбаллы, это расширит масштабы войны, неизбежно приведёт к вмешательству Ирана. Иранцы запустят весь свой арсенал по Израилю. И что тогда будут делать все остальные в регионе?» – резюмировал полковник.

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