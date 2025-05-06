Тревога в Киеве: Складываются благоприятные условия для наступления русских
С наступлением весны складываются условия, благоприятные для наступления российской армии.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока в Кремле убеждены, что военная удача на их стороне, в том, что они владеют стратегической инициативой, что чем дальше, тем на более выгодных условиях они сумеют продиктовать условия мира.
То есть, даже если не принудить Украину к капитуляции, то получить еще более лучшие условия», – сказал Золотарев.
«И поэтому, поскольку как раз конец апреля-май месяц, время, когда оно наиболее оптимально для наступательных действий, появилась зеленка, что помогает прятаться от дронов. Земля подсохла. Поэтому пока будут наступать. И пока я думаю, что особенно со второй декады мая мы это увидим», – подытожил политолог.
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