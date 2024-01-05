Тревога в Киеве: Вашингтон собирается снять с себя ответственность за Украину

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США не просто приостановили военную помощь Украине, но и собираются вообще выйти из этой авантюры, оставив европейским вассалам разбираться с последствиями.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не просто приостановили военную помощь Украине, но и собираются вообще выйти из этой...

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«Ситуация сложная. Я не думаю, что сейчас можно ожидать от Америки, которая входит в очень сложный электоральный цикл предоставления Украине военной помощи.

Более того, Путин заявлял, что Украина в день тратит 5-7 тысяч снарядов, в то время как в США в месяц выпускают только 14 тысяч снарядов 155 калибра. В том стиле, что у Украины истощаются военные возможности», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что Вашингтон может вообще вскоре выйти из этой авантюры, и как страны западного блока будут организовывать помощь неонацистам без своего сюзерена – пока непонятно.

«И судя по тому, что сегодня пишет британская пресса, вполне реалистичен сценарий, когда Америка выйдет из активной военной помощи Украине, и переложит эту обязанность на Британию.

Но Британия – не Америка. Поэтому обсуждается вариант, когда Британия возглавит новую проукраинскую коалицию в сдерживании России на общем военно-политическом уровне.

А главным спонсором военной и финансовой помощи Украине будет Германия. Но пока непонятно, как это всё будет совмещено. Пока же расчёт на то, что можно в экстренном порядке восполнить дефицит каких-то средств. Вот сегодня правительство Норвегии приняли решение, что производители оружия могут напрямую продавать оружие Украине», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что возможностей Европы хватает только на покрытие самого острого дефицита, и наращивать производство там не спешат из-за слишком больших рисков, связанных с ненадёжностью Украины.

«В общем, Европа находится в поиске. Но даже решение Норвегии да, положительное и необходимое. Но это ведь не система. Нет систем военной помощи Украине на длительную перспективу. Задача Украины – сдержать и не дать осуществиться планам Путина. Но хватит ли сегодня военно-технических возможностей?

В той же европейской прессе обсуждается – а насколько сегодня нужно экономике переходить на военные рельсы, с учётом того, что временной горизонт планирования должен быть как минимум пять-семь лет. Чтобы гарантированно иметь заказы, которые произведут к рентабельности производства.

В общем, ситуация сегодня в подвешенном состоянии. Западу нужно выходить из праздников, и принимать какое-то системное решение. Оно может быть разное, в военном или дипломатическом ключе, но оно должно быть. Но его пока нет», – подытожил эксперт.

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