Тревога в Киеве: Ждут ответа России на захват танкера

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Арест российского танкера в Измаиле спровоцирует жесткий ответ Москвы – так уже было после захвата крымского сейнера «Норд», после чего погранслужба ФСБ ужесточила досмотр судов в Азовском море, и украинские порты понесли многомиллионные убытки из-за простоя и потери контрактов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявили украинские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо соизмерять свои возможности и возможности своего оппонента. Это уже не первая история подобного рода. Мы уже арестовывали судно «Норд», российское, за заход в порты аннексированного Крыма, а в итоге получили практически полную блокировку судоходства по Азовскому морю, колоссальные убытки для наших производителей», – заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.

С ним согласился экономический эксперт Александр Охрименко.

«Сыграет нам в обратку однозначно. Такое впечатление, что это сделали специально. Вы же не забывайте, что президент Зеленский только входит в работу. Потому это может быть подарочек от нашего еще действующего генерального прокурора и так далее. Теперь президенту Зеленскому нужно очень качественно вырулить из этой ситуации. Очень она нехорошая», – поделился опасениями украинский экономист.