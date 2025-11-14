Тревоги «мовного активиста»: «Украинская молодёжь скоро откажется извиняться за русский язык!»
Существует очень опасная для украинской «свидомости» тенденция, что среди нынешнего поколения детей больше русскоязычных, чем среди их родителей.
Об этом на канале «Lviv media» заявил киевский «мовный активист» и блогер Данила Гайдамаха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Родители этих детей часто на войне, и те дети недополучают общения. Потому что не столько от родителей тот русский язык. Это доказывается тем фактом, что сегодня русскоязычность среди подростков большая, чем у поколения их родителей. И когда родители вернутся с фронта, они могут быть ошарашены тем, что Украины стало меньше в тылу», – вещал Гайдамаха.
Ведущая согласилась со спикером.
«И кто тогда становится маркером этому ребёнку? Учитель, с которым он больше всего проводит времени. И он видит жестокость, дисциплинированность, требовательность от украинского языка и лайт-версию от русского языка, что можно удобнее переключиться, вот мы и имеем такую ситуацию», – сокрушалась пропагандистка.
В ответ «мовнюк» привёл печальную для «свидомых» статистику.
«Каждый четвёртый учитель в Киеве пропагандирует русский язык на уроках, но 40% учителей на перерывах начинают на нём говорить. Пропагандируя, кроме русского языка, ещё статус перерыва. Когда, казалось бы, украиноязычный, но остаёшься там себе скрытым русскоязычным. То, что постоянно просят прощение: «Извините, что я сейчас по-русски», вот это постоянное ожидание, что когда-то не придётся просить прощения.
Что когда-то произойдёт этот реванш, что когда-то все «мовнюки» затихнут, контроль ослабнет, и можно будет не просить прощения. И не только на перерывах, а по жизни. Это очень опасная категория. И когда мы говорим об учителях, надо говорить серьёзнее, это нарушение языкового закона», – возмущался Гайдамаха.
