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15.10.2021 16:11 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
ЛГБТ, Общество, Россия, Социология
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Тревожная тенденция: Большинство россиян до 24 лет поддерживает однополые браки

69% граждан РФ выступает против гомосексуальных браков. Количество «гомофобов» выросла на 9% с 2013...

69% граждан РФ выступает против гомосексуальных браков. Количество «гомофобов» выросла на 9% с 2013 года.

Это показало социологическое исследования, проведенное иноагентом «Левада-центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впрочем, есть и тревожные тенденции. Так, доля респондентов, поддерживающих регистрацию гомосексуальных отношений также выросла – с 19 до 25%. Рост произошел за счет молодой аудитории. Благожелательнее всего к ЛГБТ-бракам относятся россияне 18-24 лет: больше половины (53%) считают, что люди имеют на это право, 39% — что не имеют.

38% опрошенных относятся к гомосексуалистам «с отвращением и страхом», 13% – с раздражением, 9% – настороженно. 32% воспринимают их без особых эмоций. Положительные эмоции испытывают 4%.
В целом только у 11% россиян есть знакомые гомосексуальной ориентации, у 87% — нет.

Либеральная телеведущая Ксения Собчак недовольна результатами опроса.

«Уровень дремучести и мракобесия зашкаливает, конечно. 59% опрошенных «Левадой» считают, что геи и лесбиянки не должны иметь таких же прав, как и натуралы. Ну то есть реально – больше половины. Хорошо работает скрепная пропаганда», – написала она в своем телеграм-канале.

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