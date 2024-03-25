Тревожно. Готова ли Белоруссия к терактам и рейдам боевиков?

Март выдался для России трагическим. Сначала украинские боевики и вырусь из РДК и ему подобных неовласовских формирований атаковали Белгородскую область, а потом и вовсе нанятые таджики устроили один из самых кровавых терактов в российской истории.

Разумеется, союзная Белоруссия выразила солидарность и поддержку. В республике заявили об усилении антитеррористических мер, минчане понесли цветы и свечи к посольству, а на здании Национальной библиотеки (самое крупное здание на главном проспекте Минска) вместо рекламы транслируют изображение российского флага. Вот, только, события в России остро поставили вопрос – а застрахованы ли жители Белоруссии от повторения подобного у себя, и готовы ли к нему?

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Первое, на что обращаешь внимание, прибывая из того же Смоленска на вокзал Минска – это беззаботная открытость главного железнодорожного узла республики. Если в российском областном центре проход на вокзал – исключительно через рамку металлоискателя и рентгеновское просвечивание багажа, а к поездам проход возможен лишь из вокзала, то в Минске и на вокзал и на перроны вход свободный – проходи кто хочешь и проноси, что хочешь.

По вокзалу ходят милиционеры, иногда проверяют документы у подозрительных, выпроваживают бомжей и делают внушение шатающимся по вокзалу пассажирам, переоценившим свои силы в местном баре. Достаточно ли таких мер для предотвращения по-настоящему серьезного теракта на стратегическом объекте? Вопрос, увы, риторический.

Белорусские политики и пропагандисты постоянно говорят об угрозах для безопасности страны, в новейшей белорусской истории уже есть примеры терактов, в том числе довольно крупных, но уровень защищенности от них в республике остается гораздо ниже, чем в России. Можно, конечно, говорить о том, что Белоруссия попросту неинтересна для мирового терроризма, но проблема в том, что реалии поменялись, и теперь республика имеет тысячекилометровую границу с террористическим государством, на территории которого существуют целые воинские подразделения, называющие своей целью захват власти в Белоруссии.

Существует ли опасность повторения в Белоруссии того, что сейчас происходит на западе Белгородской области… Увы, такая опасность не только существует, но и есть признаки того, что ведется подготовка к реализации такого сценария.

Формирования, подобные «Русскому добровольческому корпусу» и «Легиону «Свободу России» не только существуют, но и готовятся повторить их действия на белорусском направлении. Покрытый татуировками позер с гусарскими усами Денис Прохоров, командующий «Полком имени Калиновского», пару недель назад, накануне рейда РДК на Белгородчину, озвучил численность своего формирования: «немногим менее 5000 человек».

Цифра, конечно, неправдоподобная. Еще год назад, в марте прошлого года, сам же Прохоров оценивал количество своих боевиков в «более 300 человек», а реалистичной оценкой считалось 150-200. Неужели за год число белорусских боевиков выросло более, чем на порядок? И, если не могло, то зачем он так бессовестно блефует?

Вполне возможно, что боевиков в «полке» стало больше. Но точно не в десятки раз. В этом случае новость о пополнении в 10-15 бойцов вряд ли появилась на главной странице сайта формирования. Да и вообще новостей от «калиновцев» в последнее время поступает немного. На передовую не бросают, берегут. Наладили производство минометов. Создали батальон для англоязычных наемников. Стоп, а это уже серьезно.

Батальон «Костюшко» был создан в январе этого года. Требования к кандидатам – военный опыт, английский язык и «антипутинские взгляды». Набирают туда, преимущественно, граждан США и стран Евросоюза. Сколько уже успели набрать – неизвестно. Но для чего англоязычных и далеких от белорусской тематики наемников стали массово переводить «под белорусскую юрисдикцию».

Может быть, потому, что из самих белорусов, в отличие от русских неовласовцев, так и не получилось собрать что-то, пригодное для серьезной военной операции, вроде рейда на Белгородскую область. Раньше от них этого и не требовались, а теперь вдруг возникла потребность в импортных «псах войны». Не к добру это.

С точки зрения военной стратегии, ценность рейда на Белгород для Украины, мягко говоря, сомнительна. Но неовласовцев бросили в этот самоубийственный рейд, как они утверждают, для того, чтобы отвлечь силы и предотвратить наступление российской армии после взятия Авдеевки.

В случае с Белоруссией эффект подобного рейда был бы еще большим. Да, в последние годы в Белоруссии сделано очень многое для укрепления границ, пригласили вагнеровцев для обучения военных, но непосредственного боевого опыта у них нет, а это – серьезный фактор. Недавно для поимки трех диверсантов в Лельчицком районе Гомельской области пришлось вводить режим КТО.

А что, если их будет не трое, а три тысячи – и зайдут они не пешком, а на бронетехнике при поддержке артиллерии? Ограничится ли зона вторжения парой приграничных деревень? Какова будет реакция белорусского общества, которое не так едино и мобилизовано, как российское? Не понадобится ли помощь российских союзников? Вопросов слишком много, и ответы на них не очевидны. Просто тревожно.