Тревожность опять снизилась – и россияне начали возвращать деньги в банки
Банковская система России, несмотря на санкции, готова обеспечить кредитные каникулы для мобилизованных.
Об этом сегодня на объединено заседании комитетов Госдумы РФ заявила глава «Банка России» Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Банковская система, несмотря на то, что на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года. Сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности.
Мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика.
При этом банки смогут без проблем выполнять новую важную программу – кредитные каникулы для мобилизованных и членов их семей. Первые данные об этом мы сможем предоставить в конце месяца», – сказала Набиуллина.
Вместе с тем, на среднесрочном горизонте, по ее словам, из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски преобладают.
«Рост геополитической напряженности повысил тревожность внутри общества. Это не могло не сказаться на финансовом положении людей. До последнего времени был отток средств из банковской системы. Похожие эффекты были у нас и в начале пандемии, и весной этого года. Но, как только ситуация становится более понятной для людей, тревога начинает снижаться, и люди возвращают средства в банки. В последние недели динамика перетоков приблизилась к сезонной норме», – сказала Набиуллина.
Спасибо!
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