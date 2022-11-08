Тревожность опять снизилась – и россияне начали возвращать деньги в банки

Банковская система России, несмотря на санкции, готова обеспечить кредитные каникулы для мобилизованных.

Об этом сегодня на объединено заседании комитетов Госдумы РФ заявила глава «Банка России» Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банковская система, несмотря на то, что на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года. Сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности.

Мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика.

При этом банки смогут без проблем выполнять новую важную программу – кредитные каникулы для мобилизованных и членов их семей. Первые данные об этом мы сможем предоставить в конце месяца», – сказала Набиуллина.