Тревожные данные: Сербия продолжает вымирать, прирост населения – только в мусульманских районах

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Согласно результатам переписи, которая проходила с 1 октября по 17 ноября 2022 года, население Сербии составляет 6 690 887 человек, что на 495 975 человек меньше, чем по данным переписи 2011 года. Об этом сообщило Статистическое управление Сербии.

Самыми большими городами Сербии остаются Белград (1 миллион 686 тысяч жителей) и Нови Сад (367 тысяч). Ещё 11 городов имеют свыше 100 тысяч жителей: Ниш (249,816), Крагуевац (171,628), Лесковац (124,889), Суботица (124,679), Панчево (115,910), Крушевац (114,331), Кралево (111,491), Нови Пазар (107,859), Зренянин (106,562), Чачак (106,453) и Шабац (106,066).

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Больше жителей, чем в 2011 году, зафиксировано только в Белграде, Нови Саде и Нови Пазаре. Причём, если в первых двух случаях речь явно идёт о миграционном приросте, то в населённом в основном мусульманами-бошнякам Нови Пазаре – о естественном. Однако определённо судить об этом можно будет только после публикации полных данных переписи, что ожидается с апреля 2023-го по июнь 2024 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Сербии пока не прокомментировали первые результаты переписи, однако оппозиция наверняка воспользуется цифрами для критики.

Так, лидер оппозиционного парламентского движения «Двери» Бошко Обрадович заявил, что сербский народ перестанет существовать уже через 80 лет, если государство не изменит действующую демографическую и налоговую политику.

Политик призвал к проведению налоговой реформы, которая предусматривала бы снижение налогов для каждого вступившего в брак гражданина, и дальнейшего их уменьшения при появлении детей в семье.

«При рождении в семье первого ребенка следовало бы снижать размер подоходного налога и налога на имущество, при появлении второго и третьего – снижать дополнительно, а при рождении четверых и более детей – полностью освобождать граждан от этих налогов. Одновременно с этим матери троих и более детей должны получать государственную пенсию», – заявил Обрадович.