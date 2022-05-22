Тревожные данные Вольфовича: Украина готовит «второй фронт» против Белоруссии?

Новости Украины

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в эфире программы «Арсенал» белорусского «ВоенТВ» сообщил тревожные новости с белорусско-украинской границы. По словам Вольфовича, сегодня группировка вооруженных сил Украины на ровенском направлении составляет около 10,5 тыс. человек, на черниговском – 4,5 тыс., на киевском – более 5 тыс.

«Идет инженерное оборудование участков украинской границы вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», – отметил белорусский генерал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На этом фоне в самой Белоруссии проходит второй этап внезапной подготовки сил реагирования, которая постепенно должна коснуться всей армии.

Разумеется, в том, что Украина занимается милитаризацией своего приграничья с Белоруссией, – ничего неординарного нет. После 24 февраля, когда с белорусской территории в северо-восточные области Украины зашли российские войска, было бы странно, если бы Киев этого не делал. Отчасти это даже неплохо – укрепляя границу с Белоруссией, задействует силы, которые могли бы быть брошенными на фронт. Однако у белорусов есть все основания беспокоиться.

Если исходить из того, что Украина является суверенным государством с адекватным руководством, опасения были бы беспочвенны. Ни один главнокомандующий, проигрывая войну, не будет в здравом уме открывать второй фронт. Вот только проблема в том, что Украина находится под внешним управлением, а ее главнокомандующий – профессиональный актер и шоумен, готовый жертвовать жизнями десятков тысяч солдат ради пиар-успеха и, к тому же, замеченный в употреблении наркотиков. Поэтому можно ожидать всякого. За действующим киевским режимом стоят США и коллективный Запад, а они как раз вполне заинтересованы в создании нового очага напряженности вокруг России, а Украину и без того назначили на роль сакральной жертвы.

Белорусский генерал Вольфович, предупредивший об опасной ситуации на границе

Именно в этом контексте стоит рассматривать и недавнюю покупку Белоруссией «Искандеров» и С-400, усиление российского военного присутствия, внезапную проверку боеготовности белорусских Вооруженных сил с переброской войск ближе к южной и западной границе и усиление алармистской риторики в выступлениях Лукашенко.

Сейчас белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме при поддержке Вооруженных сил, а не далее, как 18 мая был принят закон, в соответствии с которым принимать участие в мероприятиях по охране границы теперь смогут внутренние войска МВД.

Напряженность на границе продолжает нарастать, причем не только с украинской стороны, но и со стороны Польши, Литвы и Латвии. Там военная группировка тоже увеличилась и сегодня составляет 37,5 тысяч человек. Для сравнения, весь штатный состав Вооруженных сил Белоруссии составляет 45 тысяч военнослужащих и 20 тысяч гражданского персонала.

Перейдет ли напряженность на границе в реальный военный конфликт – сказать сложно. Но в масштабах республики угроза выглядит довольно внушительно, и у Лукашенко есть все основания держать порох сухим.

Что касается украинских диверсионно-разведывательных групп, забрасываемых на территорию Белоруссии, тут я полностью доверяю словам Вольфовича. Украина вела разведку на территории Белоруссии еще до начала боевых действий. Еще 24 января украинский разведывательный беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве Белоруссии и принужден к посадке. Сейчас вдоль белорусских границ ежедневно фиксируются 6-7 полетов разведывательной авиации.

Задействована была в диверсионно-разведывательной работе и «пятая колонна» из местных змагаров. Они фиксировали местонахождение российской техники и продвижение колонн, тем самым снабжая ВСУ разведданными, а самые отмороженные даже устраивали диверсии на железной дороге, чем вынудили Лукашенко принять закон о смертной казни за покушение на акт терроризма.

Поэтому то, что были вовлечены еще и профессиональные ДРГ из числа украинских военных, является естественным элементом системной работы ВСУ и НАТО на белорусском направлении.