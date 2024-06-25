Тревожные новости из Крыма. Генерал: «У военных связаны руки!»

Вслед за побережьем в районе Евпатории и Севастополя, российские военные начали оборудовать огневые точки и в некоторых местах Южного берега Крыма, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора». Возможно, это делается на случай отражения вероятных атак беспилотников. Однако военкор Роман Сапоньков пишет об угрозе попытки высадки украинского десанта.

«Проведение ограниченной десантной операции по типу Крынок. Да, смертники, да, билет в один конец, но пиар-эффект от такой операции превысит ущерб от потерь на порядки. А с потерями та сторона не считается. Десант даже несколькими десятками человек будет крайне болезненным для российского общества, не говоря уже про панику на полуострове», – рассуждает Сапоньков.

Так или иначе, но враг в последние месяцы методично выбивает систему ПВО в Крыму. Возможно, это делается накануне появления у ВСУ западных F-16. Об этом в эфире «Россия 1» заявил депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

«Что происходит сегодня? После поставки ATACMS Украине, по сути, американцы сами их и применяют. Здесь никакого великого секрета, потому что без тех средств, которые висят на Чёрном море, они практически бесполезны. В этом есть такая правда. Что делают: стараются по одной цели выпустить не меньше 8 ракет, перегрузив объектовую систему ПВО. Причём бьют по городам специально, чтобы эту систему ПВО выявить, и следующие удары стараются нанести по средствам ПВО. И, к сожалению, ущерб наносится, это тоже правда», – отметил он.

Перегрузка системы ПВО, как это произошло в Севастополе, где сбили четыре ракеты, а пятую просто не успели, ведется целенаправленно, уверен Гурулёв.

«Им наплевать на мирных жителей, они готовят применение авиации, и выбить нашу систему противовоздушной обороны – это вызов, вызов довольно серьёзный, и реакция должна быть адекватной. Только не надо сразу же долбить Одессу, Николаев, Киев, а надо долбить противника последовательно, так, как прописано в руководящих документах. Надо сначала одно стереть с лица земли, а потом браться за другое, не ломая голову по этому вопросу. Причём, откровенно, у нас есть чем это делать, мы знаем, как это делать. У нас есть эффективное оружие для этого и, наверное, этого не надо бояться, когда говорят о том, что нас провоцируют на то и на это. Надо, наверное, не заморачиваться, и тогда в этом вопросе всё будет нормально. Надо военным дать волю, пускай руки развяжутся у них, они пойдут вперёд», – заключил Гурулёв.