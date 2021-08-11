Тревожные новости: Откровенный русофоб возвращается на пост главы Погранслужбы Молдовы

11.08.2021, Кишинев, Владимир Букарский

В то время как президент Молдовы Майя Санду на словах декларирует свои стремления нормализовать отношения с Москвой, на высшие посты в государстве и армии назначаются люди с откровенно русофобскими взглядами, не скрывающие своё враждебное отношение к России.

Выпускник московской Академии госбезопасности

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В частности, на пост главы Пограничной полиции был возвращён полковник Росиан Василой, получивший известность своими неоднократными скандальными высказываниями в адрес России и российских миротворцев в Приднестровье.

В 1994 году этот человек окончил Академию Министерства госбезопасности Российской Федерации в Москве (создана объединением Высшей школы КГБ и Академии погранслужбы, ныне – Академия ФСБ РФ). На протяжении 23 лет он служил в Пограничной полиции. Работал в Центре ОБСЕ в Бишкеке на территории Киргизии.

В 2012 году Росиан Василой был назначен на должность заместителя начальника Пограничной полиции. Его протеже был Дорин Речан, тогдашний министр внутренних дел Молдовы – член команды премьер-министра Влада Филата, впоследствии уволенного за коррупцию и осуждённого на 9 лет лишения свободы за воровство в особо крупных размерах.

В те же годы Василой становится экспертом в области безопасности в Институте развития и социальных инициатив Viitorul («Будущее») – одной из наиболее известных грантоедских организаций Молдовы, чей директор Игорь Мунтяну был послом Молдовы в США, а затем депутатом от партии Андрея Нэстасе «Достоинство и правда». Антироссийские рецепты Viitorul активно претворял в жизнь режим олигарха Влада Плахотнюка: так, по инициативе этой организации Дмитрий Рогозин был объявлен в Молдове персоной нон грата.

«Российские псевдо-миротворцы должны уйти!»

В 2017 году (самый разгар режима Плахотнюка) Viitorul опубликовал доклад Росиана Василоя на тему «Риски для безопасности и обороны в контексте приднестровского урегулирования», пронизанный откровенно антироссийским духом. В числе рекомендаций Василой предлагает:

замену российских военных миротворцев (в их отношении Василой использует определение «так называемые») международной миссией со статусом гражданской полиции (MISCP) «с четко определенным мандатом и прозрачным кругом полномочий» под флагом ООН, Евросоюза или ОБСЕ; разработку мер для регулирования деятельности Оперативной группы российских войск (ОГРВ) с предоставлением их Российской Федерации, а в случае отказа со стороны Москвы – их применение в одностороннем порядке; внедрение механизма «демилитаризации, декриминализации и демократизации» Приднестровья (причём России будет предложено десантирование своих военнослужащих на «Родину-мать»); изменение переговорного формата по приднестровскому урегулированию «5+2» на «7+», с повышением статуса США и ЕС от наблюдателей до полноправных участников; в случае затягивания Россией процесса вывода своих военнослужащих и арсенала – наложение на Россию «аргументированных санкций»; в рамках демилитаризации Зоны безопасности – роспуск «военизированных формирований», демонтаж оружия и военной техники под контролем «международных партнёров» (то есть США и ЕС); переход ЕС от политики соседства к политике расширения в отношении Молдовы; продолжение совместного молдавско-украинского контроля на «приднестровском участке государственной границы Молдовы»; контроль деятельности «так называемых высокопоставленных лиц Приднестровского региона», координация их перемещения, вплоть до запрета их выезда с территории Молдовы.

По словам Василоя, государственная граница Молдовы представляет собой «красную линию» и «не является предметом торга».

До того, как впервые возглавить Погранслужбу при правительстве Майи Санду в июле 2019 года, Василой принял участие в целом ряде политических акций, в том числе антироссийской направленности. В 2017 году он участвовал в акции протеста у посольства России с требованием обеспечить на территории Приднестровья беспрепятственную деятельность учебных заведений в подчинении министерства образования Молдовы. Эти заведения давно превратились в центры румынской националистической пропаганды среди приднестровских детей. Там учат предмет «История румын», в рамках которого Россия представлена оккупантом, а Румыния – освободителем.

«Приднестровская группировка угрожает Украине»

В ноябре 2019 года, с падением правительства Санду, Росиан Василой подал в отставку. Впоследствии, после победы Майи Санду на президентских выборах, Василой числился претендентом на должности министра внутренних дел и секретаря Совета безопасности при президенте, но не срослось. Зато он в данный период проявляет особую активность на украинском направлении: посещает позиции украинских силовиков в зоне боевых действий на Донбассе, раздаёт интервью украинским СМИ.

Так, 14 апреля 2020 года, в интервью украинскому сайту Defense Express Василой заявил, что «армия Приднестровья готовится к боевым действиям – как против Молдовы, так и против Украины». Он утверждал, что по первому сценарию 7-тысячная (!) группировка будет пытаться отрезать Молдову от дельты Дуная. По второму – примет участие в операции по созданию коридора между Приднестровьем, «временно оккупированным Крымом» и Донбассом вдоль Черного и Азовского морей. В этом же интервью он обрушился с критикой на миссию ОБСЕ в Молдове. По его словам, ОБСЕ в Молдове «никакое», «ничем не занимается, не способно реагировать на изменения ситуации в Зоне Безопасности, ограничено в своих действиях, потому что всё надо согласовывать с сепаратистскими властями».

«С белой завистью смотрю на Украину»

13 марта 2021 года Росиан Василой принял участие в совместной украинско-молдавской онлайн-конференции «Российское влияние на ситуацию в Республике Молдова: аспекты политики и безопасности», которая вполне закономерно приняла форму откровенного антироссийского шабаша. В своём выступлении Василой произнёс очередную серию скандальных заявлений:

«На нашей территории – оккупационные войска. И я их не разделяю на ОГРВ, на так называемый миротворческий контингент и на приднестровских силовиков. Всё это оккупационные войска, которые на протяжении многих лет составляют единое целое. Единственно, Путин не издал указ, как в Грузии, о том, что войска т.н. приднестровского региона являются частью ВС РФ. Всё остальное – то же самое». «Россия с 2014 года ведёт войну против Украины». «Конституционный суд [подконтрольный Плахотнюку. – В.Б.] в мае 2017 года вынес определение, что на территории Республики Молдова присутствуют оккупационные войска», но, к сожалению, в дальнейшем правительство и парламент не развили блок нормативных актов в этом отношении». «Россия имеет влияние на определённых политиков в Молдове. В течение 30 лет Россия использовала слабости молдавского политического истеблишмента. Нынешнее состояние информационной безопасности Молдовы не позволяет воспитывать наших граждан в духе resilience [устойчивости]. Я с белой завистью смотрю на Украину. Власть и НПО уделяют там этому внимание, у нас это не делается». «Пока мы не освободим парламент от этой швали [выступление в марте 2021 г. – В.Б.], мы это не наладим двусторонние отношения между Молдовой и Украиной в сфере безопасности».

Росиан Василой выступил с новой серией обвинений в адрес России в июне 2021 года, в интервью порталу антироссийской и румыно-унионистской направленности Deschide.md. Россия, по его словам, больше вкладывает в укрепление обороноспособности Приднестровья, чем сами власти ПМР. Он обвинил ОГРВА в том, что под их надзором осуществляется непосредственная подготовка приднестровских военных. «Эти войска используют оборудование и вооружение последнего поколения, такого, как используют российские военнослужащие в Сирии и Украине», – заявил Василой.

Пост главы Погранслужбы – менее значимая синекура для профессионального русофоба Василоя, чем должности министра внутренних дел и секретаря Совбеза, на которые он, возможно, рассчитывал. Но и этот пост даёт ему рычаги для претворения в жизнь своих взглядов. Помимо возможных провокаций в Зоне безопасности, Василой, по мнению ряда СМИ и телеграм-каналов, может продолжить распространение информационных фейков, уже находясь в официальном статусе.

Один лишь факт, что в команде Санду находится место для человека с подобными неадекватными взглядами, свидетельствует о подлинных настроениях главы Молдовы и её ближайшего окружения. У России не должно быть никаких иллюзий на конструктивный диалог с этими людьми.