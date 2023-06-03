Тревожные новости поступают с российских позиций из Запорожской области

Военкор Александр Сладков сообщил тревожные новости о ситуации в Запорожской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация неприятная. Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем. Я знаю много плохих деталей, но открывать их не буду.

Тенденция: по нам бьют — мы не отвечаем и на это есть весьма нехорошие причины, их несколько и все они не зависят от воюющих батальонов, полков, дивизий. В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?

Контрбатарейная борьба, как основной, постоянно применяемый метод противодействия вражеской артиллерии у нас в СВО отсутствует. Его нет, кто бы что ни говорил…

Мы тратим людей из-за своих же недоработок. Да, я согласен, мы наносим серьезный урон врагу своими ракетными ударами по тылам. Но передовую тоже необходимо защищать, там наши люди стоят», – написал Сладков в своем блоге.