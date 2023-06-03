Тревожные новости поступают с российских позиций из Запорожской области
Военкор Александр Сладков сообщил тревожные новости о ситуации в Запорожской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация неприятная. Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем. Я знаю много плохих деталей, но открывать их не буду.
Тенденция: по нам бьют — мы не отвечаем и на это есть весьма нехорошие причины, их несколько и все они не зависят от воюющих батальонов, полков, дивизий. В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?
Контрбатарейная борьба, как основной, постоянно применяемый метод противодействия вражеской артиллерии у нас в СВО отсутствует. Его нет, кто бы что ни говорил…
Мы тратим людей из-за своих же недоработок. Да, я согласен, мы наносим серьезный урон врагу своими ракетными ударами по тылам. Но передовую тоже необходимо защищать, там наши люди стоят», – написал Сладков в своем блоге.
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Андрей Родионов, глава движения «РУСОВ» со ссылкой на своих товарищей с линии боевого столкновения в Запорожской области так прокомментировал информацию Сладкова.
«50 на 50. Наши в ответ кидают намного меньше, чем они. Но попадают иногда. Они же, по большей части, просто тратят снаряды».
Традиционно пессимистичен экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
«Если совсем недавно у украинских «партнёров» тоже были проблемы с боеприпасами, был снарядный голод, который зачастую спасал очень много жизней, то сейчас, вчера, только на Шебекино упало 850 различных боеприпасов. Причём огонь вёлся не по позициям наших войск, а именно по городу Шебекино с чисто террористическими намерениями», – сказал Стрелков.
Он подчеркнул, что весь западный блок поставляет Украине вооружение и сырьё для изготовления боеприпасов.
«Фактически да, все страны НАТО работают на Украину, перезапускают свою военную промышленность. Сегодня я видел новость, что даже у Японии запросили тротил.
Согласно своим законам, Япония не имеет права поставлять чисто военные средства в воюющие страны. Но ищут лазейку, чтобы поставлять тротил как промышленную взрывчатку. Но заряжать-то ею будут боеприпасы. Может быть, она будет по своим характеристикам чуть-чуть слабее, чем чисто боевая взрывчатка. Но не думаю, что будет сильно большая разница для тех, на кого это посыплется. А у нас снарядный голод до сих пор не преодолён», – добавил бывший министр.
Спасибо!
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