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В Запорожской области ВСУ стянули силы для формирования ударного кулака и прорыва линии обороны 58-й армии, сообщил экс-вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Ожидается, что вражеская бронетехника пойдёт в атаку предстоящей ночью.

«Севернее Орехово наблюдаем скопление вражеской техники. Не менее полусотни единиц. Противник стягивает силы для решающего удара. Ему нужно выйти на Вербовое, потом на Токмак», – написал Рогозин.

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Весь сегодняшний день продолжались кровопролитные бои за поселок Работино, который ВСУ частично заняли, но так и не могут взять под полный контроль.

«Видимо, под праздник своей незалежности решили угодить киевскому начальству, несмотря не колоссальные потери. Месиво. Противник поднял рой ударных беспилотников, неба не видно. Давят штурмовым натиском. Очень жарко», – описывал обстановку Рогозин.

К вечеру канал «Архангелы спецназа» сообщил, что линия фронта сместилась к югу поселка, при этом в ходе боев ВСУ потеряли несколько единиц НАТОвской бронетехники.

Главком ВСУ Валерий Залужный накануне заявил американским чиновникам и военным, что ВСУ находятся на пороге прорыва российской линии обороны, сообщил The Wall Street Journal.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев уверяет, что ситуация под контролем.

«Они наступают так, как им нарисовали американцы. Не Залужный принимал решение, стоят рядом советники, они разрабатывают планы, их все создали офицеры НАТО… По Работино. Мы прекрасно понимаем, что противник сосредоточил последний главный удар на этом направлении, там пришли войска подготовленные, серьёзные пришли военные, не надо питать иллюзий… Хочу напомнить, что противник за 2 месяца вклинился в оборону максимум на 4-6 километров – на глубину первой позиции, и то не везде. По моим данным, Работино они планировали взять дня за три, пройти на 20-25 километров, чтобы выйти на оперативной простор. Время прошло. Да, они сегодня подтянули резервы, но мы усилились, восстановили боеспособность некоторых частей, воевать научились, обороняться… Если мы сегодня понимаем, что на последнем издохе враг пытается прорвать, я уверен, что мы тему выдержим. Дальше, конечно, мы все ждём, когда начнём идти вперёд», – заверил Гурулев.