Тревожные новости с Харьковского направления

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Переброшенные на Харьковское направление резервы ВСУ смогли контратаковать и занять центр села Глубокое. Такая информация появилась в канале обозревателя Михаила Онуфриенко.

В Волчанске украинцы по-прежнему пятятся, цепляясь за городскую застройку, но продвижение даётся российской армии тяжелой ценой, рассказал помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов в своём блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал о высочайшем количестве FPV-дронов противника в небе. Российских аппаратов так же немало, однако вражеские атакуют буквально каждые две минуты.

«Очень высокая на выходе будет цена у Волчанска. Цена уже достигла трети Авдеевки. Противника мы там тоже очень нормально и активно оп…ливаем, и он оп…ливается, но очень большая цена у Волчанска у нас сейчас. Командует этой эпопеей Лапин. Это у нас автор переправ через Северский Донец в 2022 году, мы все помним кадры с похороненной техникой на этой переправе», – сказал Романов.

Также он отметил, что никуда не делся и «наш постоянный бич – отсутствие согласованности действий».

«Там всё в шахматном порядке. На некоторых участках, допустим, непонятно кто где – где мы, где противник. Иногда бывает, я знаю, подавался дом, который был занят нами, как дом, который занятый противниками, на удар. Со всеми печальными вытекающими. У всего этого есть цена. Цена печальная, но мы в наступлении», – рассказал военкор.