Тревожные знаки: белорусский министр почти дословно повторил Медведчука перед Майданом

28.06.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, видимо сам не подозревая, почти дословно повторил слова бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука, сказанные им незадолго до первого украинского Майдана.

«Не хотел говорить, но скажу. Ошибка многих внешних и внутренних сил в том, что они думают: режим слаб. Все вспоминают 2010 год (год самых массовых протестов против режима Лукашенко, – ред.). Заверяю вас как руководитель внешнеполитического ведомства и как гражданин: режим силен, спокоен. Мы уверены в том, что ситуация под контролем», – сказал Макей.

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Он пригрозил оппозиционным журналистам, которые задавали ему вопросы, что протесты приведут к разрыву отношений с Западом.

«Надо подумать, стоит ли сейчас провокационные революционные действия или пройти эти выборы. Я убежден: если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года. В моем понимании это ни обществу, ни государству невыгодно», – сказал Макей.

Перед первым украинским Майданом Медведчук озвучил в интервью газете «2000» тезисы, созвучные словам Макея.

«Власть сегодня сильна как никогда. Скажу так: чем активнее ведет себя оппозиция, тем эффективнее и сильнее становится власть… Я уверен, что придет время, когда власть будет учить оппозицию прежде всего современным европейским цивилизованным формам выражения протеста. .. Власть твердо уверена в своей победе в грядущих политических битвах. Если кто-то полагает, что власть можно запугать, спешу разочаровать его: так не будет. Тут срабатывает принцип парусника: чем сильнее ветер, тем быстрее движется корабль».