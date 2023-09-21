Тревожный прогноз: Приднестровье еще более уязвимо, чем Нагорный Карабах

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Вслед за Карабахом очередь настаёт и для других непризнанных или частично признанных республик, и в первую очередь Приднестровья.

Об этом в своём видеоблоге сказал военный эксперт, бывший глава Управления по защите конституции МГБ ПМР, ректор Института дополнительного образования JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

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Он напоминает, что на сегодняшний день Приднестровье оказалось в мощнейших геополитических и военных тисках.

«С одной стороны, откровенно враждебная, воюющая с Россией Украина (а в Киеве знают, что в Приднестровье присутствуют российские миротворцы, российский воинский контингент, пусть даже небольшой), там же есть склады с российскими вооружениями и боеприпасами, и 250 граждан РФ. Киев это явно не устраивает. С другой стороны Молдова, которая семимильными шагами мчится в ЕС и в НАТО, там прозападный режим Майи Санду. Молдова слабовата для самостоятельной агрессии, но при поддержке Украины и коллективного Запада вполне может на это решиться», – считает Соин.

По его мнению, если раньше весы колебались – да-нет, да-нет, то сейчас они скорее пойдут в сектор «да». Бывший майор приднестровского МГБ объясняет почему:

«Потому что и в Кишиневе, и в Киеве увидели, как это можно сделать буквально за несколько дней, демонтировать государственность, которая существовала больше 30 лет. Вот это всё, что может реально угрожать Приднестровью».

При этом он отмечает, что, в отличие от Нагорного Карабаха, Приднестровье даже более уязвимо.

«Нагорный Карабах – это горы. Это были сети укреплённых дотов, дзотов, системы ПВО, какие-то обстрелянные люди там сидели, потому что в Нагорном Карабахе регулярно происходили какие-то стычки, взаимные обстрелы. Приднестровье не имеет ни дотов, ни дзотов, ни разветвлённой сети окопов, ни обстрелянных людей, потому что те, кто был обстрелян, либо постарели, либо уехали, либо заняты какими-то другими делами. Новое поколение приднестровцев либо не обстреляно, либо не готово к каким-то яростным военным столкновениям. Плюс Приднестровье достаточно вытянуто вдоль берега Днестра, это достаточно узкая республика, от 6 до 40 км шириной, её пошинковать, как колбасу, на какие-то кружочки, тоже не составит особого труда», – считает эксперт.

Дамоклов меч, нависший над Приднестровьем давно, сейчас приобретает особое значение. После гибели Нагорного Карабаха судьба Приднестровья тоже становится для многих довольно очевидной, говорит Соин.

«Я хочу пожелать приднестровскому руководству крепости духа, правильных и грамотных решений. Я знаю, что Россия не оставит Приднестровье. Но опасность, тем не менее, очень высока. Поэтому я предлагаю обратить свой взгляд с Закавказья на Приднестровье. Возможно, что следующая трагедия намечена именно там», – говорит бывший майор МГБ Приднестровья.