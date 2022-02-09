Тревожный сигнал: Украина назначила «на Приднестровье» дипломата с обширными связями на Западе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Юрий Клименко стал новым спецпредставителем Украины по молдово-приднестровскому урегулированию.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Клименко – кадровый дипломат. Работал в посольствах Украины в Бенилюкс и США, генкосулом в Салониках и Барселоне. До апреля прошлого года был постоянным представителем Украины при Отделении ООН и международных организациях в Женеве.

Показательно, что на фоне звучащих из США призывов «уничтожить Приднестровье» и попытках нынешней молдавской власти эскалировать конфликт, Киев назначает дипломата, имеющего обширные связи на Западе.

«Клименко был долгое время постпредом в ООН, причем назначил его еще Янукович. Думаю, не стоит объяснять, как этот агент миновал известную постмайданную люстрацию. Клименко и до майдана служил исключительно в странах Запада и оброс обширными связями с кураторами украинского проекта, а с 2014 года стал верным рупором лживой антироссийской пропаганды. Назначение такого уровня дипломата на приднестровское направление демонстрирует активизацию Украины и Запада в борьбе с независимым русским Приднестровьем», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Иван Скориков, директор отдела Украины Института стран СНГ.

«Я уже говорил, что Приднестровье – наиболее уязвимая опорная точка Русского мира, оторванная от России территорией откровенно враждебной Украины. Понятно, что ни Украина, ни весь коллективный Запад не в силах оторвать от России Крым или ликвидировать республики Донбасса. Вероятнее всего, они будут отыгрываться на Приднестровье. Положение ПМР уязвимо даже без какой-то военной операции. Тирасполю будут всеми силами выкручивать руки, перекрывать экспортно-импортные операции, ввергать регион в нищету, параллельно добиваясь дискредитации руководства республики среди населения. Главная цель Запада – это ликвидация российского военного присутствия в Приднестровье. То есть Москву поставят перед выбором – либо согласиться на капитуляцию, либо разблокировать регион посредством силовой операции. Иными словами, точно такое же втягивание в войну, как и в случае Донбасса», – прогнозирует обозреватель Владимир Букарский из Кишинёва.

Директор миротворческих инициатив Денис Денисов согласен, что Приднестровье может оказаться следующей «болевой точкой» России, на которую попробуем надавить Запад. Подготовка к этому ведётся, пока внимание отвлечено на Украину, не исключает эксперт.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда под шумок «обострения» вокруг Украины, которое, как мы понимаем, совершенно искусственно конструируется в первую очередь США, происходит ряд других действий. Во-первых, это то, что под вымышленным предлогом сейчас США наращивают свои группировки в ряде государств Европы. И, конечно же, не стоит забывать о Молдове, Приднестровье и о том неурегулированном конфликте, который сейчас там существует. Заявления со стороны президента Молдовы свидетельствуют, что пришедшие к власти в Кишиневе политические силы отказываются конструктивно решать вопросы урегулирования. Назначение со стороны Украины следует интерпретировать как определённую попытку более активно влезть в процесс – уже не урегулирования, а, с точки зрения молдавского и украинского руководства, «решения проблемы территориального единства Молдовы». Сейчас любое усиление в этом направлении людей, аффилированных Западом, конечно же, в целом будет негативно влиять на ситуацию и в дальнейшем может эскалировать этот конфликт», – сказал Денисов «ПолитНавигатору».