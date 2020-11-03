Тревожный сигнал: В Молодве растет число сторонников объединения с Румынией

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Исторически большинство граждан Молдовы позитивно смотрит в сторону России, но в последнее время имидж пророссийского вектора страдает.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

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По его словам, по имиджу президента Игоря Додона, занявшего лишь второе место на выборах в первом туре, Додона сильно ударил вброс компромата о его связях с антироссийским олигархом Владимиром Плахотнюком.

Кроме того, говорит собеседник издания, в Молдове сейчас ужасная ситуация с COVID-19, которая негативно отразилась и на экономике, что отразилось на популярности Додона.

«Исторически сложилось, что большинство граждан Молдовы позитивно смотрят в сторону России. К сожалению, в последнее время имидж пророссийского вектора страдает, потому что власть позиционирует себя как пророссийская и при этом не может решить насущные проблемы страны. В Молдове наметилась тенденция на повышение унионистских настроений, за объединение с Румынией. Но это связано не с идеологией, а с экономикой. Уровень жизни в период пандемии серьезно упал – и уже черт с ним, пусть Молдова куда-нибудь войдет, лишь бы выжить, какие-то крохи получить», – говорит Тулянцев.