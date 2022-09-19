Тревожный звоночек для Коломойского: обыск накануне суда по «Приватбанку»

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Новости Украины

Подзабытый уже за полгода СВО олигарх Игорь Коломойский вновь стал ньюсмейкером для украинских СМИ в связи с проведенными на днях в его офисах и по месту проживания обыском Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое.

Как пишет киевский сайт ZN.UA со ссылкой на свидетелей событий, обыски касались поросшего быльем старого, заведенного еще при Порошенко сразу после отстранения Коломойского от днепропетровского губернаторства дела о незаконном завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

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Напомним для тех, кто забыл: «Укрнафта» долгие годы, несмотря на свой государственный статус, была по факту частным владением совладельца группы «Приват» благодаря «приватизированному» им топ-менеджменту этой кампании, принимавшему важные решения в интересах своего патрона.

Детективы НАБУ посетили олигарха в пять утра по месту его проживания на прикарпатском курорте Буковель, принадлежащем бизнес-партнеру Коломойского Александру Шевченко.

По словам источников ZN.UA в НАБУ, факт обыска подтвердили. Особо подчеркнули, что нынешний обыск едва ли не впервые на их памяти был проведен без предварительного предупреждения фигуранта. Иначе говоря, Игоря Валерьевича застали врасплох, что, как говорят, его очень удивило.

Так это или олигарх все же успел подготовиться к нежданному визиту, не столь уж важно. Важнее то, что украинская спецслужба перешла в отношении Коломойского «красную линию» – впервые со времен памятных гонений при Порошенко.

Дело «Укрнафты» было открыто по статье о «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».

Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он все еще является совладельцем «Укрнафты», где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях:

– бывшему председателю правления «Укрнафты»; – бывшей заместительнице руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки «Укрнафты»; – бывшей руководительнице отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО «Укрнафты»;

– бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Интересно, что это не первая попытка спецслужб Украины «взять Беню за жабры». Весной прошлого года в киевском офисе олигарха в бизнес-центре Миллениум уже проводились многочасовые обыски «при оперативном сопровождении Службы внешней разведки» вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции. Тогда предметом следственных действий стало еще одно громкое уголовное дело, след от которого тянется за Коломойским: о растрате имущества ПАО «Центрэнерго» на сумму почти 225 миллионов гривен.

«СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО «Центрэнерго» на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн», – отмечала пресс-служба СБУ в комментарии изданию «Украинская правда».

А ведь есть еще незакрытое дело по фактам нанесения убытков украинскому «Энергоатому», что привело в прошлом году к кризису на рынке электроэнергии. И его следы также ведут к совладельцу группы «Приват».

В декабре 2020 года по результатам аукциона Энергоатом заключил договор на поставку 13,3 млн. МВт часов на сумму 18,5 млрд грн с одним из самых крупных трейдеров – компанией United Energy из орбиты Игоря Коломойского.

Пострадавшими сторонами стали мелкие трейдеры, которые не смогли скупиться из-за гигантского предложения United Energy. Трейдеров возмутил факт, что их заявки о покупке небольших объемов, но по более высоким ценам, были отклонены. Появились публикации в прессе, депутатские запросы в правоохранительные органы. Позже по этому факту НАБУ открыло уголовное производство, провело ряд обысков. Сам же Энергоатом только за одну неделю июля 2020 года из-за падения цены потерял около 100 млн. грн.

На этом фоне Коломойский упорно продолжает свою тяжбу с украинским правительством по делу о незаконной национализации «Приватбанка».

В последний день августа Хозяйственный суд Киева перенес на 20 сентября рассмотрение иска Коломойского и связанной с ним кипрской компании Triantal Investments о признании недействительным договор купли-продажи акций Приватбанка от 2016 года. В иске олигарх просит суд вернуть ему указанные акции и требует от государства возмещения убытков.

Иск Коломойского по Приватбанку стал ровесником восхождения Зеленского к власти на Украине. И поначалу все шло хорошо для олигарха. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева своим решением по делу о процедуре национализации Приватбанка полностью удовлетворил иск связанной с Коломойским компании Triantal Investments Ltd. Но уже в декабре минувшего года Шестой апелляционный административный суд отменил решение киевского окружного админсуда, и все вернулось в исходную точку.

Не исключено, что обыски НАБУ в Буковеле – своеобразный намек Коломойскому умерить амбиции и занять более конструктивную позицию относительно «дела Приватбанка», очередное заседание по которому должно состояться уже завтра.

В целом же вся эта возня с участием спецслужб выглядит тревожным звоночком для Коломойского. Ведь помимо проблем дома, у него на горизонте маячит незакрытое расследование ФБР по отмыванию выведенных из «Приватбанка» накануне его национализации миллиардных средств, часть из которых – вот ведь совпадение! – Коломойский проводил через оффшорные счета, связанные с Зеленским.