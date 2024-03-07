Тревожный звонок: Курировать Украину США назначают «чистильщика»

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1789
 
Дзен, Политика, США, Украина


Вместо уходящей в отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд курировать украинское направление будет дипломат Джон Басс, что является тревожным звонком для Украины.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо уходящей в отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд курировать украинское направление будет дипломат Джон...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Назначение этого «чистильщика», Джона Басса, человека с очень интересной судьбой и биографией, человека, который был послом в Грузии так случайно перед приходом Иванишвили и уходом Саакашвили. Потом он уехал в Турцию. Во время его посольской работы в Турции вдруг готовится проамериканский заговор против Эрдогана и военные чуть не берут власть в руки.

Потом его фактически чуть ли не депортируют из Турции, поскольку Эрдоган считал, что он стоит за этим переворотом. Дальше его отправляют в Афганистан, и он находится на посту посла в Афганистане до 2021 года – в 20-м он уезжает, а в 21-м году подписывается соглашение в Дохе между талибами и Соединенными Штатами, и летом 21-го года талибы приходят к власти, американцы эвакуируются», – сказал эксперт.

«Такой спец по заметанию следов американских в тех или иных странах, откуда Соединенные Штаты собираются уходить. И вот его назначают на определенное направление, которое раньше курировала Нуланд, и сразу возникает очень недоброе предчувствие.

Очень бы хотелось, чтобы это оставалось только предчувствием, а не конкретными делами или продолжением карьеры соответствующей», – заявил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть