Тревожный звонок: Курировать Украину США назначают «чистильщика»

Вместо уходящей в отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд курировать украинское направление будет дипломат Джон Басс, что является тревожным звонком для Украины.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Назначение этого «чистильщика», Джона Басса, человека с очень интересной судьбой и биографией, человека, который был послом в Грузии так случайно перед приходом Иванишвили и уходом Саакашвили. Потом он уехал в Турцию. Во время его посольской работы в Турции вдруг готовится проамериканский заговор против Эрдогана и военные чуть не берут власть в руки.

Потом его фактически чуть ли не депортируют из Турции, поскольку Эрдоган считал, что он стоит за этим переворотом. Дальше его отправляют в Афганистан, и он находится на посту посла в Афганистане до 2021 года – в 20-м он уезжает, а в 21-м году подписывается соглашение в Дохе между талибами и Соединенными Штатами, и летом 21-го года талибы приходят к власти, американцы эвакуируются», – сказал эксперт.