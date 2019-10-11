Тревожный звонок: Зеленскому все еще доверяет большинство, но уже меньше, чем раньше

11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Характеризуя действия власти, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. Однако 20% убеждены, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие данные были получены в ходе социологического опроса, киевского Центра Разумкова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В общем, характеризуя действия власти, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 41,5% респондентов), 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% – что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

При этом 23% респондентов считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% – что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% – что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% – что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. Но 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

54,5% опрошенных считают, что действия президента Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% – что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Такие данные были получены в результате исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно данным сентябрьского опроса, среди государственных и общественных институтов граждане больше всего доверяли Президенту Украины (79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%). Доверие к президенту Зеленскому держится во многом за счет катастрофического антирейтинга его основных политических оппонентов.