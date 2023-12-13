Трезвый голос из Германии: Немедленно прекратить поставки оружия Украине!
Страны западного блока должны немедленно прекратить поставки оружия украинским неонацистам.
Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил беспартийный немецкий депутат Роберт Фарле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начну с небольшой похвалы канцлеру за то, что он не передал Украине «Таурусы». Это привело бы к эскалации. Я надеюсь, эта позиция не поменяется. И возможно, тысячи украинцев, который призывают на фронт даже в возрасте шестидесяти лет, были бы спасены.
Этой войне должен быть положен конец. Поставки оружия должны быть прекращены окончательно», – сказал Фарле.
Он обвинил украинского президента Владимира Зеленского в авторитаризме и узурпации власти, из-за чего многие были вынуждены бежать за границу. За тридцать лет «независимости» население Украины сократилось более чем в два раза.
«Три с половиной миллиона беженцев находятся в России. В Германии их также более миллиона. В целом население Украины упало ниже двадцати миллионов», – добавил депутат.
Спасибо!
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