Страны западного блока должны немедленно прекратить поставки оружия украинским неонацистам.

Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил беспартийный немецкий депутат Роберт Фарле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начну с небольшой похвалы канцлеру за то, что он не передал Украине «Таурусы». Это привело бы к эскалации. Я надеюсь, эта позиция не поменяется. И возможно, тысячи украинцев, который призывают на фронт даже в возрасте шестидесяти лет, были бы спасены.

Этой войне должен быть положен конец. Поставки оружия должны быть прекращены окончательно», – сказал Фарле.