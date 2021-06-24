Трезвый голос из Киева: Кулеба зря надеется на войну России с НАТО из-за эсминца

24.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Инцидент с английским эсминцем «Defender» у берегов Крыма является вполне обычной провокацией, и подобное происшествия фиксируются в разных регионах. А то, что в данном случае на конфронтацию пошли британцы, объясняется тем, что США сейчас не выгодно выставлять себя в роли провокатора.

Об этом в комментарии корреспондент «ПолитНавигатора» заявил Сергей Белашко директор Агентства социальных коммуникаций.

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«Британцы считают, что это украинские территориальные воды. Вообще их официальная версия – корабль шёл в международных водах, и в этих международных водах российский флот проводил свои учения, и никто никому не мешал. Тему бомбардировки корабля и прочие апокалиптические темы разгоняли украинские СМИ с подачей министром иностранных дел Кулебы. Но, вообще, подобные инциденты происходят регулярно, во время любых учений. Совсем недавно подобный инцидент произошел, например, в Японском море. Обычно стороны подобные инциденты воспринимают нормально, потому что, как бы цинично это ни звучало, это тоже элемент учений. Поэтому, если вынести за скобки все комментарии украинских СМИ, то окажется, что ситуация вполне обычная – стороны пробуют друг друга на прочность. И, поскольку американцы сейчас идут с россиянами на своего рода частичную разморозку отношений, им самим такое устраивать не с руки. Поэтому это устроили британцы, у которых отношения с россиянами испорчены дальше некуда и которые восстанавливать их не собираются. Очевидно, действия российских военных показали нежелательность появления этого корабля в соответствующей акватории. Но я повторю – ситуация дежурная и происходит она с периодичностью в несколько месяцев в разных акваториях. Такое происходит и на Тихом океане, в Атлантике, иногда – в Средиземном море, когда там проводят какие-то операции флоты разных стран, в том числе и не средиземноморских. Поэтому ничего критического я в происшедшем не вижу, и эта ситуация уж точно не станет причиной Третьей мировой войны», – сказал эксперт.