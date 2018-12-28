Трезвый голос из Киева: Моряков ВМСУ бросили на смерть!

28.12.2018, Киев, Игорь Петров

Общество на Украине должно осознать, что поход боевых единиц ВМСУ к Керченскому проливу был провокацией, подготовленной политиканами в Киеве, – они прекрасно осознавали не только возможные действия России, но и смертельную опасность, которой подвергались моряки на катерах, не предназначенных для штормового моря.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Керченском проливе спровоцирована украинской стороной. Она спровоцирована абсолютно бездарным руководством ВМС Украины. Катера были отправлены в поход в осенне-зимний период через Черное море, в котором погода меняется в течение считанных часов. Это были потенциальные самоубийцы. Катера, которые строились для рек, с осадкой 80 сантиметров, не имеющие на бортах даже леерного ограждения. То есть, в случае волны, если бы кто-нибудь оказался на верхней палубе, он был бы смыт, не имея шансов быть спасенным.

На все вопросы общественности и журналистов командование ВМС ответило, что это был лишь «плановый переход». Хотя мне, как человеку, имеющему академическое образование, понятно, что подобный переход, учитывая, в том числе, и риски противостояния с Россией, должен быть спланирован и обеспечен в масштабах операции флота.

Но нет этого флота, нет этой стратегической мудрости. Это провокативный идиотизм, который послужил манипулятивной дубиной в руках президента, который рассчитывал на значительно большее, рассчитывал извлечь из военного положения максимальные дивиденды, в том числе, и в плане переноса сроков президентский кампании.

Но президенту сделали «ата-та» из-за океана. Потом приехал Курт Волкер и подвел итоги нашего военного положения.

Скажите мне, при подобной управляемости, при подобной абсолютной зависимости государства в лице его президента, каким образом в этой стране можно ждать решения принципиальных вопросов?

Вопросов, связанных с жизнью людей, с их безопасностью? Этого нет и не приходится ожидать», – сказал эксперт.