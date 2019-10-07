Трезвый голос из Киева: Ни Донбасс, ни Крым не хочет возвращаться на Украину

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Донбасс и, тем более, Крым, категорически не хотят возвращения в состав Украины, Запад уже получил все, что хотел благодаря украинскому кризису, Киев ждет неизбежное поражение в противостоянии с Россией, и чем раньше украинцы это поймут, тем менее болезненной будет капитуляция.

Об этом в своем блоге пишет киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Он изложил свое видение «формулы Штайнмайера для Украины.

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«1) Украина неизбежно проиграет в любом системном противостоянии с Россией. Просто разные весовые категории. Да и институциональная прочность несравнима.

2) Внешняя поддержка Украины, какой бы внушительной она ни была, лишь отложит неизбежное поражение на определённый срок.

3) Глобальные игроки уже извлекли свои дивиденды из «украинского кризиса» и его последствий, и всё больше тяготятся противостоянием, которое, так или иначе, несёт им издержки.

4) У украинских элит нет ни сил, ни средств, ни умения, ни желания «возвращать Донбасс», тем более, «возвращать Крым», чего требует от них значительная, причём активная, часть населения Украины.

5) Большинство населения Донбасса, тем более Крыма и Севастополя, категорически не хочет «возвращаться в Украину».

6) Всё изложенное выше прекрасно осознают и в США, и в ЕС, и в РФ.

7) Позиции глобальных игроков в отношении Украины постепенно сближаются по причинам, как непосредственно с ней связанным (деиндустриализация, архаизация общественных отношений, тотальная коррупция, компрадорство элит), так и весьма от неё удалённым (канун глобального экономического кризиса, конфликты на Ближнем Востоке, антисистемщики, китайский фактор). Любая украинская власть будет вынуждена выполнять любые согласованные требования глобальных игроков.

9) Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее её последствия», – пишет Белашко.