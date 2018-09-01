01.09.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Политические убийства, Украина
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Трезвый голос из Киева: Убийство Захарченко сулит Украине войну террора



Украинские патриоты, радующиеся убийству лидера ДНР Александра Захарченко, забывают, что Киев может спровоцировать Донецк на ответные радикальные меры.

Об этом в своем блоге рассуждает киевский политолог Сергей Белашко.

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«Теперь оба подписанта Минских соглашений от Донбасса вне игры. Стороны могут использовать эту ситуацию очень по-разному… Что-то прогнозировать пока невозможно, но запомнить этот факт стоит.

Никакого кризиса власти в ДНР не будет. Замену Захарченко найдут также быстро и безболезненно, как нашли Плотницкому…

В Донецке у многих есть желание, готовность и возможность воевать с Украиной любыми методами, включая террористические. Раньше, как говорили знающие люди (а спрашивал я у многих и разных), их сдерживал категорический запрет кураторов, за соблюдением которого руководство ДНР следило предельно строго. Убийство Захарченко привело к хотя бы временной утрате контроля за «ястребами» и вполне может стать «последней каплей», которая переведёт конфликт в новую плоскость – террористическую.

«Впихивать Донбасс в Украину» или «выпихивать Донбасс на Украину» никто не будет. Тем более, в формате президентской кампании Виктора Медведчука, о чём поспешили отписаться некоторые украинские аналитики. Показательно, что Владимир Путин заявил об этом очень оперативно и жёстко. Конфликт будет продолжаться по инерции, пока серьёзно не изменятся геополитические обстоятельства. Это вопрос, как минимум, среднесрочной перспективы, то есть в ближайшие два года ничего не изменится…

И последнее, по порядку, не по значимости. Люди, которые бурно радуются чьей-либо смерти, не важно чьей, если не конченые, то глубоко ущербные. Не будьте такими», – призывает Белашко.

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