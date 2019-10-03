Трезвый голос из Киева: Зеленский, одумайся!

03.10.2019, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит заявлять, что Украина по-своему трактует «формулу Штайнмайера», поскольку это приведет лишь к новому кризису в переговорах в Нормандском формате.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание этого ничего не значащего документа расширяет Зеленскому поле для маневра и позволяет очень эффективно работать с темой мира и войны. Его электорат позитивно воспринимает такие действия, та часть общества, которая хочет мира в Украине, это 60-70%.

Сама по себе формула Штайнмайера – символический жест. Тут нет оснований ни для эйфории, ни для истерии. Чтобы ее реализовать или не реализовать, необходим компромисс. А стороны, том числе украинская, готовности к компромиссу, к реальным уступкам в части амнистии, выборов, закону об особом статусе Донбасса, не демонстрируют.

Реализовать Минские соглашения в том виде, в котором они есть, практически нереально. Поэтому подписание формулы Штайнмайера – элемент политической игры.

Более того, Зеленский сделал еще одни очень опасный шаг который может перечеркнуть даже тот статус-кво, который существовал до подписания формулы.

Заявление о том, что мы будем переписывать Закон об особенностях местного самоуправления, и при этом мы закрепим наши «красные линии», т.е. отсутствие безусловной амнистии, вопрос контроля над границей, вопрос контроля над силовыми структурами, – может привести к тому, что нынешний Закон об особенностях местного самоуправления с правками 2014-2015 годов, который в полной мере воспринимают в Донецке и Луганске, в России и который был согласован с западными партнерами, может «превратиться в тыкву».

Он может превратиться в закон о реинтеграции Донбасса а-ля закон «Народного фронта» и БПП где «Россия – страна-агрессор», где «переговоры невозможны», потому что там «оккупационные администрации» и т.п.

Попытка переписать этот закон без согласования с той стороной приведет к формированию нового переговорного барьера и нового кризиса между переговаривающимися сторонами.

Согласится ли Россия на Нормандскую встречу после всего этого? Вопрос открыт», – сказал Бортник.