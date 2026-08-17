Западные СМИ тиражировали ложную информацию, будто Украина якобы может принудить Россию едва ли не к капитуляции.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил британский политолог, профессор Кембриджского университета, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за украинских атак на российский энергетический сектор и пути снабжения Крыма поднялась волна разговоров. Трудно сказать, верят ли они сами в то, что говорят, все эти так называемые военные эксперты, или же они настолько ангажированы в поддержку Украины, что готовы нести что угодно.

Но это привело к многочисленным разговорам в западных СМИ. А ведь нужно помнить, что многие западные политики черпают информацию либо из СМИ, либо, конечно, от разведслужб, которые, надо сказать, тоже зачастую

безоговорочно поддерживают Украину.

И вот пошли все эти разговоры о том, что Украина набирает обороты, что произошел перелом в войне, и что Украина может, скажем так, принудить Россию к своего рода капитуляции. Конечно, всё это оказалось пустым звуком», – сказал профессор.