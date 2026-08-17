Трезвый голос из Лондона: «Разговоры о переломе в пользу Украины оказались пустым звуком»
Западные СМИ тиражировали ложную информацию, будто Украина якобы может принудить Россию едва ли не к капитуляции.
Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил британский политолог, профессор Кембриджского университета, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из-за украинских атак на российский энергетический сектор и пути снабжения Крыма поднялась волна разговоров. Трудно сказать, верят ли они сами в то, что говорят, все эти так называемые военные эксперты, или же они настолько ангажированы в поддержку Украины, что готовы нести что угодно.
Но это привело к многочисленным разговорам в западных СМИ. А ведь нужно помнить, что многие западные политики черпают информацию либо из СМИ, либо, конечно, от разведслужб, которые, надо сказать, тоже зачастую
безоговорочно поддерживают Украину.
И вот пошли все эти разговоры о том, что Украина набирает обороты, что произошел перелом в войне, и что Украина может, скажем так, принудить Россию к своего рода капитуляции. Конечно, всё это оказалось пустым звуком», – сказал профессор.
По его словам, украинцы смогли нанести определенный ущерб России, которая в свою очередь ответила куда мощнее, перекрыв украинский морской экспорт и импорт, и уничтожив сотни автозаправочных станций по всей стране.
Впрочем, Ливен не считает, что это обязательно приближает Россию к победе непосредственно на поле боя.
«Россия продвигается вперед, но, все же, очень и очень медленно. Если смотреть в будущее, если всё будет продолжаться так, как сейчас, то война будет тянуться и тянуться. Погибнут еще сотни тысяч людей и, в конечном счете, наступит какой-нибудь нестабильный мир, продиктованный истощением сил. Но, разумеется, мы должны продолжать надеяться и работать ради чего-то более стабильного», – заявил Ливен.
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