Трезвый голос из Лондона: «Разговоры о переломе в пользу Украины оказались пустым звуком»

Игорь Шкапа.  
17.08.2026 15:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 360
 
Политика, Россия, Украина


Западные СМИ тиражировали ложную информацию, будто Украина якобы может принудить Россию едва ли не к капитуляции.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил британский политолог, профессор Кембриджского университета, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные СМИ тиражировали ложную информацию, будто Украина якобы может принудить Россию едва ли не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Из-за украинских атак на российский энергетический сектор и пути снабжения Крыма поднялась волна разговоров. Трудно сказать, верят ли они сами в то, что говорят, все эти так называемые военные эксперты, или же они настолько ангажированы в поддержку Украины, что готовы нести что угодно.

Но это привело к многочисленным разговорам в западных СМИ. А ведь нужно помнить, что многие западные политики черпают информацию либо из СМИ, либо, конечно, от разведслужб, которые, надо сказать, тоже зачастую
безоговорочно поддерживают Украину.

И вот пошли все эти разговоры о том, что Украина набирает обороты, что произошел перелом в войне, и что Украина может, скажем так, принудить Россию к своего рода капитуляции. Конечно, всё это оказалось пустым звуком», – сказал профессор.

По его словам, украинцы смогли нанести определенный ущерб России, которая в свою очередь ответила куда мощнее, перекрыв украинский морской экспорт и импорт, и уничтожив сотни автозаправочных станций по всей стране.

Впрочем, Ливен не считает, что это обязательно приближает Россию к победе непосредственно на поле боя.

«Россия продвигается вперед, но, все же, очень и очень медленно. Если смотреть в будущее, если всё будет продолжаться так, как сейчас, то война будет тянуться и тянуться. Погибнут еще сотни тысяч людей и, в конечном счете, наступит какой-нибудь нестабильный мир, продиктованный истощением сил. Но, разумеется, мы должны продолжать надеяться и работать ради чего-то более стабильного», – заявил Ливен.

Метки:

English version :: Читать на английском Трезвый голос из Лондона: «Разговоры о переломе в пользу Украины оказались пустым звуком»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора