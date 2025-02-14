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Украина в рамках разрешения конфликта должна изменить форму государственного устройства и превратиться в федерацию, причем, республики будут иметь право влиять на внешнеполитический курс Киева.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По мнению Меркуриса, в Одессе и области должно быть военное присутствие России.