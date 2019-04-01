Трезвый голос из Москвы: Зеленский – такая же гадость, как Порошенко

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Риторика Владимира Зеленского относительно конфликта в Донбассе и спора вокруг статуса Крыма идентична позиции украинских нацистов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский тележурналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский? Знаете, человек, который ездил в АТО с благотворительными концертами и кричал со сцены: «Спасибо вам, парни, что вы защищаете нас от всякой мрази», имея в виду тех детей, которых расстреляла украинская артиллерия, разбомбила авиация… Он же, в общем, всё в куче говорил», – отметил журналист.

«Не думаю, что стоит ждать каких-то серьёзных изменений от этого человека, в том числе, потому что, повторюсь, он человек-функция. За ним, понятно, стоит большой олигархический клан, олигарх Коломойский, на него работала вся машина, и объективно, когда коллеги говорят о каком-то «желании» перемен, люди же голосовали не за реального Зеленского, который со сцены кричал какие-то всякие мерзости и гадости, а за его образ из фильма «Слуга народа», который к реальному Зеленскому не имеет вообще никакого отношения», – резюмировал Медведев.