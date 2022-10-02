Трезвый голос из Польши: Подрыв «Северного потока – война англосаксов против Европы»

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Газета «Мысль польская» опубликовала материал «Война англосаксов против Европы», где исполнителем подрыва газопроводов «Северный поток» называется Великобритания в интересах США.

«Без его ремонта зависимость от США будет только углубляться».

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Автор критикует радость некоторых комментаторов по поводу подрыва СП, которые указывают, что Россия теперь будет вынуждена использовать маршрут поставок через Украину и Польшу.

«В нынешней ситуации вопрос о том, будет ли газ идти транзитом в Германию через нашу территорию, решает не Варшава, а Вашингтон и Лондон… Они также забывают о фактическом подчинении действий польских элит Киеву, который, кстати, как и Варшава, не скрывает радости от взрывов в Балтийском море…Радость польского политического класса от взрывов Nord Stream на Балтике напоминает радость безумного самоубийцы, который наслаждается тем, что подрезает ветку, на которой он сидит. Следует помнить, что Польша тесно связана с Германией. Таким образом, ожидаемый кризис приведет к тому, что Польша окажется на пороге экономической пропасти, которую Ярослав Качиньский называет депрессией, хотя масштабы поражения делают этот термин довольно эвфемистическим».

Газета полагает, что подрыв СП «связан с ограничением пространства для маневра Европы, прежде всего Германии, в сфере переговоров с Москвой».

Напоминается, что оппозиция в Германии накануне взрыва призывала к энергетическому договору с Москвой.

«Можно предположить, что с наступлением отопительного сезона именно такие лозунги прозвучали бы во время демонстраций противников политики нынешнего правящего лагеря в Берлине. Таким образом, в Европе начнутся серьезные дебаты о необходимости восстановления континентом стратегического суверенитета и, по крайней мере, уменьшения зависимости от Вашингтона».