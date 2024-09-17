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Один из немногих адекватных румынских публицистов Адриан Ончу выступил в блоге с разгромным текстом, посвященным второму неудавшемуся покушению на Дональда Трампа, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже достигли второго покушения всего за два месяца. А до выборов еще оставалось бы около 50 дней. Лицемеры Харрис и Байден осуждают насилие против политиков и заявляют, что они «глубоко обеспокоены». Как будто все упало на ровном месте. Как будто глобалисты понятия не имеют, откуда возникла поляризация общества на уровне, невиданном за последние 80 лет», – напоминает автор.

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По его словам, мировые СМИ искусственно разжигают ненависть к Дональду Трампу и лагерю его сторонников, а также к тем, кто поддерживает Владимира Путина – «источника мирового зла».

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«Оказавшись в тисках тех, кто вкачивал миллиарды в киевских политиков, президент Зеленский изображает войну на Украине как экзистенциальный конфликт не только для своих сограждан. Под угрозой находится сама Европа, если не всё пространство G7. Таким образом, любой, кто отказывается поддерживать Киев безоговорочно и полномочно, автоматически попадает в лагерь смертельных врагов «международного порядка, основанного на правилах». Как Орбан, Фицо или Трамп», – пишет Ончу.

Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, «Крым – это Украина», автор называет «преступной провоенной пропагандой, захватившей умы многих безумных людей»:

«Как тот парень, который застрелил Роберта Фицо – он был недоволен непоследовательной поддержкой Словакией режима Зеленского. Или американец Томас Крукс, тот самый, который на миллиметр упустил шанс войти в историю в главе убийцы президентов».

Автор напоминает, что несостоявшийся убийца был «фанатом воинов Зеленского», который в апреле 2022 года ездил в Киев и пытался вербовать наемников в ВСУ.

«Мы должны сжечь Кремль дотла», — сказал однажды Раут, согласно CNN.

«Забудьте о бесполетной зоне – попросите Конгресс отправить всех американских военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли сражаться как гражданские лица на Украине», – цитирует Адриан Ончу пост человека, арестованного Секретной службой.

«Изменит ли еще одна третья попытка убийства Трампа восприятие поджигателей войны? Ни за что! «Плохими парнями» по-прежнему останутся трамписты и путинисты, а не звери с атрофированными мозгами от той ненависти, которая бушует в СМИ и соцсетях. Не те, кто хладнокровно нажимает на курок, чтобы досрочно завершить выборы», – заключает румынский публицист.