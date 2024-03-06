У России есть все основания беспокоится безопасностью у своих европейских границ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил член палаты лордов Ричард Балф, бывший депутат Европарламента от лейбористов, перешедший на сторону консерваторов в 2002 году.

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«В конце Второй мировой войны Сталин был озабочен — на самом деле, более чем озабочен — тем, чтобы Россия была окружена санитарным кордоном, и в этом заключалась вся цель Ялты. Мы иногда забываем, что начали войну за свободу Польши, и в конечном итоге согласились с границами Польши, согласованными в пакте Молотова–Риббентропа. Этот вопрос так и не был решен до тех пор, пока Вилли Брандт не стал канцлером Германии, после чего он был урегулирован в соответствии с пактом Молотова–Риббентропа», – напомнил Балф.

Он попросил учесть, что сегодня имеется множество замороженных конфликтов на территории бывшего СССР.

«Вот тут-то и возникает проблема. Почему точно так же, как Соединенные Штаты впадают в абсолютную паранойю по поводу Кубы, русские впадают в паранойю по поводу своих границ. Если мы хотим избежать долгосрочного конфликта, в ходе которого будет подниматься вопрос за вопросом, у нас должно быть что-то вроде нового Хельсинки. В Европе должна состояться конференция, на которой мы проведем переговоры и придем к новому набору соглашений», – убежден политик.

Кроме того, было сказано, что на Украине имеет место «безнадежная война, и она будет продолжаться и дальше, и русские, почти наверняка, не будут побеждены».

«Я говорю министру иностранных дел, что долгосрочные последствия этого должны заключаться в том, что стрельбу придется прекратить. Это не может продолжаться вечно, и, если это собирается прекратиться, мы должны принять ряд новых мер. Сегодня днем, как раз перед тем, как я пришел сюда, я просматривал выпуск немецких новостей, в котором сообщалось, что 65% немцев считают поставки оружия на Украину сейчас «чрезмерными», а 75% выступают против экспорта ракет Taurus на Украину. Не поймите неправильно: страх многих людей в Европе – это дрейф к войне. Работа Министерства иностранных дел, в котором я проработал очень короткое время, но я знаю его менталитет, заключается в поощрении мира, а не в разжигании войны», – резюмировал Балф.