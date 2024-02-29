Три четверти поляков остро невзлюбили Украину – депутат Рады

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Антиукраинские протесты в Польше являются не происками Москвы, а вызваны растущим в ЕС недовольством украинцами.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать анти-украинские протесты в Польше, и может ли это быть проделками «агентов Кремля».

«Есть целый ряд факторов, которые происходят независимо от «шатунов» или любых других названий, которые сейчас звучат. Дай Бог, чтобы сегодня эти протесты достигли своего апогея. Потому что опросы говорят, что три четверти населения Польши считают, что всему виной снятие ограничений для экспорта украинской продукции. Это один из факторов, который спровоцировал очень серьёзное обострения между Украиной и Польшей», – сказал Соболев.

Он возмутился, что поляки не устраивают такой же блокады на границе с Белоруссией.

«То есть, не для экспорта российской и белорусский продукции. Мы не видим, чтобы на границе Белоруссии и Польши выходили польские перевозчики или фермеры – и протестовали против завоза на территорию Польши аграрной продукции из РФ и Беларуси», – негодовал депутат.