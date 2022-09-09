«Три четверти русских поддерживают СВО, пускать их в ЕС опасно» – эстонский международник

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В отличие от Европы, «не осознающей опасности» со стороны всех носителей паспортов РФ, прибалты вместе с поляками «более вовлечены в беду Украины», что и послужило причиной введения запрета на передвижение граждан России по их странам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил руководитель отдела исследований эстонской международной организации «Центр обороны и безопасности» Томас Ермалавичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал решение прибалтийских государств о наложении строгих ограничений для располагающих шенгенскими визами выходцев из РФ на въезд в ЕС через их территории.

«Под прикрытием туристических виз, российские спецслужбы действовали на территории ЕС. Это очень хорошо известно всем членам ЕС, было много примеров таких – взрывы арсеналов в Чехии, покушения и убийства всяких диссидентов в той же Германии. Это не является новой угрозой», – сочинял прибалт.

«Одна из причин решения ЕС не предпринять меры (по отказу в предоставлении виз гражданам РФ – ред.) на уровне ЕС – некоторые политики, лидеры европейских государств не думают, что такие меры не должны распространяться на всех граждан РФ. Существует понимание, что угроза исходит только из условного круга режима Путина, правительства РФ, но не от всех граждан. Мы, балтийские страны, Польша, которая приняла такие меры в координации с прибалтийскими странами, – наше мнение другое. Мы думаем, что за этим стоит все российское общество, потому что три четверти поддерживают «СВО» – войну против Украины. У нас представление другое. Но есть конкретная проблема с безопасностью. У нас есть страны, у которых есть внешняя граница с шенгенской зоной ЕС, и есть обязательство защищать безопасность ЕС и этих границ», – рассуждал нацист.