Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и лишение званий и госнаград за финансирование преступлений против России, фейки об армии и призывы к экстремизму. При обсуждении законопроекта депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил распространить его нормы на телефонных мошенников, которые в основном действуют в интересах Украины, а также проверять всех родственников фигурантов на законность приобретения имущества.

Эту идею поддержал его коллега из ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он предлагает внести новую норму в закон об иноагентах, которая предполагала бы их личное присутствие в России при продаже или переоформлении любой собственности.

Беглых иноагентов Луговой считает предателями, и считает, что судьба их будет прискорбной: они или сопьются, или умрут от наркотиков, или «пропадут бесследно».

«Речь идет о том, что если ты публично призываешь нарушить безопасность нашей страны, то помимо того, что ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, своего дома, своих денег и любого другого имущества, которым ты пользовался. Сидеть там, убежав из страны, конечно, легко и приятно. Но учитывая, что многие пользуются активами, сдают в аренду квартиры и дома, владеют акциями и долями предприятий для того, чтобы там жить комфортно. Мы этой ситуации не допустим. Любой, кто пытается нанести ущерб своей Родине, лишится всего и подохнет за пределами нашей страны, как последняя собака», – сказал Луговой.

Перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что оно будет поименным.

«Вопрос этот будет важным, поверьте, при оценке депутатов и преизбрании», – сказал Володин.

Однако три депутата все равно проголосовали против законопроекта. По информации либеральной журналистки Екатерины Винокуровой, это Сергей Шаргунов (КПРФ), Сардана Авксентьева и Ксения Горячева («Новые люди»). Публично они свою позицию не пояснили.