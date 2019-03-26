Три года после Брексита: большинство британцев не хотят выходить из ЕС

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подавляющее большинство сторонников и противников выхода Великобритании из ЕС сходятся в оценке, что правительство Терезы Мэй неудачно осуществляло Brexit в минувшие два года, то есть плохо вело переговоры с ЕС об условиях выхода страны из европейского сообщества, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного крупнейшей в Соединенном Королевстве социологической службой National Centre for Social Research.

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Согласно результатам этого опроса, за два года — с февраля 2017 по февраль 2019 года — среди сторонников сохранения членства страны в ЕС число тех, кто вынес однозначно негативную оценку реализацию правительством Brexit, выросло с 42% до 85%. Однако среди тех, кто на общенациональном референдуме 2016 года поддержал идею выхода из ЕС, число недовольных действиями кабинета Мэй в осуществлении Brexit за истекший период почти утроилось: два года назад оценку «плохо» кабмину выставляли 27% опрошенных, а теперь таковых оказалось уже 80%.

В связи с этим газета The Guardian отметила, что Мэй, которая часто говорила о намерении преодолеть разногласия в обществе вокруг Brexit, в конце концов добилась своей цели, поскольку теперь оба лагеря едины в своем отношении к тому, как она осуществляет свою премьерскую миссию по реализации итогов народного волеизъявления.

Опрос также показал, что, по данным на февраль нынешнего года, лишь 6% британцев ожидают, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit будет «хорошим», то есть подходящим для Великобритании. В «плохой» сценарий верят 63%.

При этом среди сторонников членства в ЕС число тех, у кого имелись негативные ожидания итогов переговоров Мэй с европейскими партнерами, выросло за два года с 56% до 64%, а у тех, кто ратовал за Brexit, это число увеличилось с 20% до 66%.

Кроме того, итоги опроса показали, что в случае гипотетического проведения повторного референдума о выходе из ЕС, результаты голосования оказались бы совсем иными, чем в 2016 году, когда с соотношением 51,9% против 48,1% победу праздновали евроскептики. По данным на февраль 2019 года с преимуществом в 10 процентных пунктов — 55% против 45% — успеха добились бы сторонники дальнейшего членства страны в ЕС.