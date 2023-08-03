Три года – слишком большая перспектива для Украины – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украина не может ничего планировать на длительную перспективу. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бондаренко, возможность Украины и Запада ресурсно выстоять против России в ближайшие три года не гарантирована.

Украина не может ничего планировать на длительную перспективу. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту...

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«Что касается нынешней ситуации, мировых процессов, то Украина должна жить с одной стороны сегодняшним моментом, с другой стороны – очень краткосрочной перспективой, планировать нечто на краткосрочную перспективу. Три года – это слишком много, на три года мы не можем загадывать. Немцы оценили именно в три года ресурсные возможности России. А возможности Украины, а возможности Европейского союза, а возможности Запада, как некой коллективной общины?», – заявил Бондаренко.

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