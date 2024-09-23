«Три года убиваем украинцев, а результата всё нет» – американский офицер

Вадим Москаленко.  
23.09.2024 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«План победы» просроченного украинского президента Владимира Зеленского является формальностью, необходимой для получения американской помощи.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил бывший представитель НАТО в РФ, капитан I ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«План победы» просроченного украинского президента Владимира Зеленского является формальностью, необходимой для получения американской помощи....

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«Ни украинский президент, ни вице-президент не дали плана. В этом законе про 61 миллиард… что туда входит? Теперь где эта помощь? Этой помощи нет. У вас в украинских СМИ это не обсуждается.

А дело все в том, что в этом законе было где-то 12 миллиардов долларов военной помощи Украине, а 9 до сих пор не выдано Украине и, наверное, она опять потеряется. Эти деньги уйдут, и Украина их не увидит», – сказал Табах.

«И в этом же законе было прописано, что президент должен дать план действия, чтобы эти деньги выделили. Какая цель, что мы хотим получить за эти деньги?

А постоянно давать деньги, уже третий год, миллиарды туда кидаем, Украина ничего не получает. Идет война на истощение, Украина истощится раньше. Тогда зачем мы убиваем украинцев? Значит, надо что-то делать другое. Или сдаваться, или разрабатывать план, как мы дальше будем действовать», – резюмировал он.

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