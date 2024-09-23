«План победы» просроченного украинского президента Владимира Зеленского является формальностью, необходимой для получения американской помощи.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил бывший представитель НАТО в РФ, капитан I ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ни украинский президент, ни вице-президент не дали плана. В этом законе про 61 миллиард… что туда входит? Теперь где эта помощь? Этой помощи нет. У вас в украинских СМИ это не обсуждается.

А дело все в том, что в этом законе было где-то 12 миллиардов долларов военной помощи Украине, а 9 до сих пор не выдано Украине и, наверное, она опять потеряется. Эти деньги уйдут, и Украина их не увидит», – сказал Табах.