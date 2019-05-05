Три коварных буквы, погубившие страну и губящие мир

05.05.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Нет, молодой человек, как вы могли подумать, что я стану говорить такие пошлости среди приличной публики?! – Это вовсе не те пресловутые «три веселых буквы», которыми порой страдают фрейдерастически озабоченные граждане, изображая оные на всех доступных плоскостях. Это куда хуже и опасней!

Почему? – Да потому, что здесь речь идет об аббревитатуре, означающей тотальное и системное уничтожение любой страны, где завелась эта зараза. Судите сами…

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Н.К.О. Некоммерческие организации. Разномастные фонды и «благотворительные организации», на протяжении многих десятилетий изображающие борьбу за эфемерные «общечеловеческие ценности», реально же — служащие целям глобального порабощения всего мира. Все эти «Международные амнистии», упорно не замечающие репрессий и форменного геноцида на Донбассе и в Одессе, «Фридом хаусы», дозволяющие свободу любых злодейств тем, кто им угоден и выгоден… Имя им легион… Многие из них когда-то были основаны действительно свободомыслящими и вполне либеральными в старом, высоком смысле этого слова, людьми типа Бертрана Рассела или Альберта Эйнштейна, но – «благими намерениями выстлана дорога в ад». Ибо оказались они в руках отнюдь не прекраснодушных идеалистов уже вымершего племени либералов ХХ века, но — жестких и циничных прагматиков, нынешнего жестокого и подлого времени.

Формально, они позиционируют себя как сугубо гуманитарные объединения свободомыслящих людей, ставящих своей задачей борьбу за всеобщее архи-либеральное житьё в освобожденном от диктатур и всяческого насилия , мире. Фактически же — все они являются изощренными орудиями пресловутой «глобализации», реалтно ведущей нашу цивилизацию к тотальной диктатуре мирового финансового капитала американского пошиба…

Вам кажется это странным — как же, ведь благородные же люди, благотворители и бескорыстные защитники прав человека, а вы посмотрите и убедитесь хотя бы на примере нашей несчастной страны! Ведь куда не глянь (или не плюнь?!) – повсюду среди закоптерщиков майданного переворота вы увидите выкормышей этой всемирной заразы. Тех, кого именуют «грантоедами». Ибо те самые «независимые» международные гуманитарные конторы чинно вскормили прошедших соответствующие стажировки и курсы подготовки и «самого украинского пуштуна» Мустафу Найема, и «позор Одессы» Лёшу Гончаренко, и прочих граждан Украины, парадоксально сменивших свою былую ориентацию после соответствующей обработки и «подкормки» за кордоном. От одесского художника-порнографа Ройтбурда, выкормыша фонда Сороса, когда-то корчившего из себя «независимого творца», а ставшего апологетом одесской гекатомбы 2 мая — до его же друга-приятеля «поэта-психиатра» Бориса Херсонского, со скоростью света прошедшего путь от жесткого критика бандеровцев до их же пособника, «жидобандеровца», как он сам себя именует. Не за вкусные ли закордонные гранты?!

И то, что одной из основных причин майданного переворота была не только слабенькая попытка Януковича отстраниться от заведомо самоубийственной «евроинтеграции», но и его запоздалое желание хоть как-то регламентировать иностранное спонсирование все тех же разрушительных НКО, говорит об одном: Запад давным-давно готовил превращение Украины в свой антироссийский плацдарм, используя все самые грязные методы подкупа подлых и науськивания злобных, дабы подготовить превращение страны в свой плацдарм и «серую зону» на рубежах России.

Но кто же столь злонамеренно и умело все это придумал и разработал? – А тому есть имя и история. Извольте полюбопытствовать!

В скромном районе старинного американского города Бостона еще недавно жил пожилой человек по имени Джин Шарп. Старый холостяк, тихо скончавшийся в прошлом году в преклонном возрасте 90 лет, Он был тих и аскетичен. После аварии – опасался садиться за руль автомобиля и толком так не освоил Интернет. Он позиционировал себя как независимый ученый-историк и политолог, последователь Генри Дэвида Торо, Льва Толстого и Махатмы Ганди — трех великих теоретиков непротивления злу ненасилием…

И, тем не менее, на его совести столько невинных жертв, что иные нацистские преступники в аду тихо щелкают зубами от кровожадной зависти к «коллеге».

Казалось бы, мало ли в Штатах этаких безобидных чудаков? – Но все дело в том, что по этому же был адресу зарегистрирован Общественный институт имени Альберта Эйнштейна. Само собой — сугубо независимая организация, формально занимающаяся распространением все тех же «методов ненасильственных действий в конфликтах по всему миру». Фактически же, по мнению действительно независимых экспертов — эта скромная, тихая контора является центром всемирной паутины, разрабатывающей и направляющей в последние три десятилетия разнообразные «цветные» и «бархатные» революции.

Разумеется, сам мистер Шарп с возмущением отвергал подобные обвинения, дескать — он всего лишь скромный ученый-теоретик. Еще большее недоумение вызывали у него любые подозрения в связях с правительством США и ЦРУ. Позвольте, негодовал сей кабинетный мудрец, да ведь я в юности сам отсидел целых девять месяцев за отказ идти на войну в Корее! Заметим, кстати, что подобные «грехи молодости» были весьма свойственны многим профессиональным провокаторам в стиле Зубатова, попа Гапона или Азефа. Но дело даже не в этом: реальная биография доктора Шарпа, равно как и история института имени Эйнштейна, и одноименного фонда свидетельствуют о вещах вполне понятных, и отнюдь не невинных. Судите сами…

«Независимый ученый» закончил университет штата Огайо, затем защитив докторскую диссертацию в Оксфорде. Действительно, во время войны в Корее в начале 50-х годов прошлогот века, он отказался идти в армию, и некоторое время провел в заключении. А затем — в течении ряда лет занимался изучением теории «гражданского неповиновения» своего земляка Торо, заодно восторгаясь великим непротивленцем Толстым и отцом современной Индии — махатмой Ганди…Однако, достаточно почитать его две базовые работы – «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий», чтобы понять: учения вышеупомянутых прекраснодушных мудрецов для мистера Шарпа не базис, но скорее, ширма. Ведь именно эти книги стали практическими руководствами для разноцветных революций и мятежей с начала 80-х годов минувшего века. Повстанцы в Бирме (Мьянме) и сепаратисты в Литве и Латвии, китайские оппозиционеры и «пятая колонна» в Венесуэле и Белоруссии, сербский «Отпор», украинская «Пора». и прочие людоеды майданного толка, грузинская «Кмара», равно как и все без исключения организаторы переворотов в арабских странах и наших пресловутых «оранжевой революции» и «революции достоинства» не только изучали специально переведенные творения мистера Шарпа, но и проходили спецкурсы под эгидой разнообразных общественных организаций, непосредственно связанных с Институтом и фондом имени Эйнштейна.

А само это «сугубо гуманитарное», исследовательское, и конечно же — независимое учреждение, основанное в 1983 году, финансируется такими структурами как фонды Сороса и Форда, «Фридом Хаус» и Американским институтом мира, Национальным фондом США по поддержке демократии…перечислять можно долго, но реальные отчеты самого же шарповского института недвусмысленно свидетельствуют о прямом субсидировании его деятельности кругами, мягко говоря, близкими к истеблишменту США и его основному орудию влияния — ЦРУ. Да и деятельность самого Шарпа в эти десятилетия говорит сама за себя: в конце 80-х он оказывается в лагерях бирманских повстанцев вместе с полковником и сотрудником ЦРУ Робертом Хелви….в 89 — за две недели до беспорядков на пекинской площади Тяньаньмэнь, посещает Китай, откуда с позором выслан после разгрома неудавшейся «революции»…в конце тех же 80-х — начале 90-х — консультирует литовский «Саюдис», причем встречается в Вильнюсе с Витаутасом Ландсбергисом за считанные дни до столкновений 13 января 1991. Кстати, иные наиболее жесткие эксперты подозревают его в идее организации стрельбы таинственных снайперов по демонстрантам… И этак же методика «пальбы в спину» в точности повторилась на Майдане в 2014!

Практически все группы, ставшие сердцевиной «цветных революций» проходили курсы подготовки по книгам Шарпа, причем — на деньги «благотворительных фондов»!

Но в чем же заключается его «победоносная и мирная теория»? – Формально — она вроде бы основано на учениях «непротивленцев». Дескать, любое государство базируется на поддержке народа. А значит — достаточно мирно выйти на площадь и прекратить выполнять указания «преступного режима»,и он падет…Причем — даже если это жесткая диктатура! Право, страшно и смешно представить себе судьбу подобных «протестантов» как раз при реальных диктаторских режимах — к примеру, при Гитлере или Сталине, а ведь Шарп утверждает, что «обобщил опыт сопротивления» тех времен. Да и неудачи попыток путчей в том же Китае в 1989 (кстати, жертвы там были и со стороны властей, а со стороны протестующих — заведомо преувеличены и не доказаны!), или в Венесуэле в 1994, равно как и в Белоруссии, свидетельствует о том, что сильное государство пользуется реальной поддержкой народа, и легко справляется с потугами инспирированных «народных протестов». Да и сами методы, если хоть вскользь ознакомится с книгами Шарпа, сводятся к…явному саботажу, подкупу и чиновников, и «протестующих» и принципиальному разрушению самой структуры государства!

Проще говоря, в «сухом остатке» вырисовывается неблаговидная картина: любой неугодный «мировой демократии» – читай, США и их союзникам, режим как раз отнюдь не жестко-диктаторский, но в чем-то не угодивший и мешающий реальной всемирной диктатуре объявляется диктаторским, и разрушается вместе с основами всей государственной структуры. А значит — становится очередной жертвой борьбы за установление гегемонии сил, реально стремящихся к тотальному контролю за целыми регионами и их богатейшими ресурсами. Нет нужды говорить о методах «мирных ненасильственных революций» – сложно себе представить толстовцев или учеников Ганди, громящих официальные учреждения и грабящих магазины, забивающих насмерть «беркутовцев» на Майдане или сжигающих живьем своих одесских противников…Не говоря уж об убийствах что государственных служащих, что – «лютых диктаторов». Достаточно вспомнить страшную судьбу полковника Каддафи…

Любопытно, что сам мистер Шарп в интервью русской службе ВВС в свое время ужасно возмущался тому, что ему, дескать приписывают инициацию предвыборных беспорядков в Москве. Мол — в России есть свой опыт Февральской революции! Воистину — оговорка по Фрейду! Ведь именно этот опыт массового саботажа и разрушения основ державы, да еще и в момент кровопролитной войны, и стал истинной базой его деструктивного и выгодного врагам и России, и реальной свободы во всем мире, учения.

А Толстой, Торо и Ганди — всего лишь прикрытие для реальной подрывной деятельности и самого ранее печально известного, а ныне покойного, Шарпа, и его хозяев да спонсоров. Но сегодняшняя Россия — не Египет и не Сербия. А многострадальная Украина — ярчайший пример того, как это «мирное учение» становится форменным орудием разрушения страны. Провокаторов надо знать в лицо, сорвав с них благовидную маску! Тем паче, за их внешне прекраснодушными декларациями стоят не только достаточно идеологически отстраненные геополитические амбиции США, но и вполне конкретные меркантильные интересы международных спекулянтов и грабителей типа пресловутого «благотворителя» Сороса.

Но это — тема отдельного разговора, который мы вскоре продолжим.